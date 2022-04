La chihuahuense Elizabeth Valenzuela expone su arte textil

La pintora chihuahuense Elizabeth Valenzuela Reveles presentó su primera exposición en la Quinta Gameros titulada “Arte Textil en Paisajes Mexicanos”, que es una serie que trata sobre el bordado mexicano, está integrada por 14 paisajes y un político que se conforma por 15 aros, siendo de igual forma 14 cuadros que representan a varios estados de México con sus bordados más representativos y fusionan el paisaje con la interpretación del arte textil en pintura.

“Me fue muy bien, lograron salir unos cuadros en venta, fue un evento bonito y muy esperado por mí, ya que tenía planes de presentarlo en el año 2020, pero debido a la contingencia sanitaria mundial se pospuso, y fue ahora este día 7 de abril que lo di a conocer, y el cual estará un mes y podrán ver las obras de martes a viernes en un horario de 10:00 a 16:00 horas”, informó la egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Artes Plásticas con especialidad en pintura.

“En la licenciatura se ven varias técnicas para pintar como el acrílico, óleo, acuarela, pastel, pero yo generalmente me enfoco en el óleo ya que esta técnica es más adaptable y aparte es una de las más valoradas en el arte de la pintura, actualmente estoy trabajando en una obra que se va a ir a Perú próximamente donde va a representar a México, siendo la pirámide de Chichén Itzá, en cada uno de los escalones va ir la interpretación del bordado de diferentes estados de México y sigue la misma línea con la que he estado laborando estos últimos años, esta invitación me la ofreció la maestra Ruth Mora, quien es la comisionada de coordinar las exposiciones pictóricas por parte del Grupo Disciplinario del Ballet Folklórico, ella será la encargada de llevar las pinturas hasta Perú, ya que también participará un cuadro de esta exposición que está en la Quinta Gameros”, finalizó Elizabeth.

A la artista le llevó todo un año terminar con el proceso para poder dar a conocer su obra