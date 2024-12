¡Festejando el 70 Aniversario! OSUACh y Orquesta de UTEP ofrecen concierto de gala

Dando una muestra del poder de la música como motivo de unión entre dos naciones, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (OSUACh), en coordinación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y el Coro Concert Chorale de esa misma institución, unieron sus talentos para ofrecer un concierto de gala en conmemoración del LXX aniversario de la Máxima Casa de Estudios, celebrado la tarde de este domingo.

El evento binacional tuvo como sede el Edificio de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración, en donde, registrando una muy buena entrada, el público fue testigo de cómo por unos momentos las fronteras dejaron de existir gracias al arte.

Deleitó el programa de la gala a los asistentes con interpretaciones de alto nivel artístico, donde además de las sinfónicas participantes, se contó con la participación del Mariachi Universitario y el Coro Sinfónico de la UACH, así como el ya citado Coro Sinfónico de UTEP y el Coro de la Facultad de Artes de la UACH.

Asimismo, como punto culminante, el reconocido violonchelista ganador del premio Grammy, Zuill Bailey, ofreció una participación especial que sin duda enriqueció la experiencia musical e hizo que todos salieran satisfechos.

El repertorio incluyó una exquisita selección de piezas que celebran la riqueza cultural de ambas naciones. El programa fue el siguiente: Janitzio, Monarch Migration, Danzas Sinfónicas del West Side Story, El Cant dels Ocells (canción de los pájaros) con el mencionado solista Zuill Bailey.

Así como: Unwritten, Bridge over troubled water, Let There Be Peace on Earth, Alas a Malala, La Llorona, Cielito Lindo, y para cerrar ¡Viva Chihuahua!, que levantó los ánimos de los asistentes, haciéndoles brotar el sentir por el terruño.

Cabe mencionar que este concierto estuvo bajo la dirección de Bohuslav Rattay (UTEP) y David Pérez Olmedo (UACh), acompañados por: Elisa Fraser Wilson, directora del Coro de la UTEP; Anna Patricia Muñoz Jiménez, directora del Coro de la Facultad de Artes de la UACh; Éder Alonso Gutiérrez Díaz, director del Coro Sinfónico de la UACh; y Juan Manuel Regalado Anaya, director del Mariachi Sinfónico.

Fue un éxito este evento, con cuya participación, la Sinfónica de la UTEP “devolvió” la visita que su Orquesta hermana le hizo en octubre pasado, como parte del recital “Migración, Día de Muertos y música entre dos naciones hermanas", realizado en El Paso, con motivo del Día de los Fieles Difuntos