¿Eres fan de The Beatles y Creedence? Filarmónica de las Américas les rendirá tributo

Eres fan de la música de The Beatles y Creedence tendrás la oportunidad de escuchar varios éxitos de su repertorio por parte de la Filarmónica de las Américas A.C. este próximo 26 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, a las 8:30 de la noche, quien rendirá un tributo sinfónico a estas dos emblemáticas bandas que marcaron la historia musical dejando un gran legado.

La Orquesta Filarmónica de las Américas A.C, es una institución musical formada hace más de 25 años, contribuyendo al desarrollo cultural de México y toda Latinoamérica, quien ya ha ofrecido homenaje a diversos grupos de rock como “Metallica”, espectáculo que ofreció en diversas ciudades de la República Mexicana.

Este proyecto musical que está integrado por más de 60 músicos recordarán varios de los temas con los cuales se consagraron The Beatles entre ellos están: “Let it be”, “Come together”, “Hey Jude”, “Get back”, “Help¡”, “Now and then”, entre otras más que posiblemente estén en el repertorio que la filarmónica interpretará esta noche.

De igual manera, la discografía de Creedence está llena de hits como: “Fortunate son”, “Green river”, “Creedence clearwater revival”, “Lodi”, “Born on the Bayou”, “Bad moon rising”, “Proud Mary”, por citar algunos.

CREEDENCE

Foto: Facebook / Creedence

Sin lugar a dudas, para millones de personas, es una de las mejores bandas de rock estadounidenses, conocida por su mezcla única de swamp rock, roots y blues, popularizada en éxitos inolvidables, aunque los miembros de la banda estuvieron juntos sólo cuatro años bajo el nombre de Creedence Clearwater Revival, lograron más de lo que muchos artistas logran en toda su carrera:

Lanzaron siete álbumes de estudio (cinco de los cuales estuvieron en el Top Ten de Billboard ) y una serie aparentemente interminable de sencillos memorables (incluidos nueve éxitos Top Ten). El grupo también realizó una histórica presentación como cabeza de cartel en Woodstock y realizó una gira mundial antes de disolverse en 1972.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La música de CCR perdura hasta el día de hoy: todavía suena regularmente en la radio y se escucha con regularidad en películas y programas de televisión. Habiendo vendido más de 30 millones de álbumes sólo en los EE.UU., Creedence recibió una rara certificación Diamante de la RIAA en 2016, marcando 10 millones de unidades en ventas para su álbum recopilatorio de 1976, Chronicle: The 20 Greatest Hits.

THE BEATLES

Foto: Facebook / The Beatles

Está considerada por la crítica como la banda más importante del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música. Sus géneros musicales están enraizados en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Liderados por la dupla Lennon-McCartney, construirían su reputación en la escena underground de Liverpool y Hamburgo sobre un periodo de tres años a partir de 1960, inicialmente con Stuart Sutcliffe en el bajo. El trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde 1958 como parte de The Quarry Men, tocarían junto a múltiples baterías, incluido Pete Best, antes de pedirle a Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr que se les uniera en 1962.

Con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograrían el éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962 con su primer sencillo “Love me do”, de ahí en adelante su crecimiento fue avasallador a la fama fue inminente.