Froilán Meza presenta su libro “La sirena de tierra adentro”

El escritor y periodista chihuahuense Froilán Meza llevó a cabo la presentación de su libro “La sirena de tierra adentro” en el mezzanine del Congreso del Estado, lugar donde se congregaron familiares, amistades y colegas del medio periodístico del autor.

La obra cuenta con aproximadamente 50 páginas en las cuales vienen diversos cuentos favoritos del amante de la pluma como: “¡No es mi niño!”, “Alaridos de triste arrepentimiento”, “Triste ciudad de octubre”, “Los velos de las hadas”, “El cazador maldito”, “Mal de ojo”, “Hermosa danza en la muerte”, por supuesto “La sirena de tierra adentro”, entre otros más.

Froilán Meza expresó para este medio: “Es un libro que tenía mucho tiempo pendiente, no de escribir, sino de publicar, porque tengo un cuento ahí en medio, que es el más grande, que se llama “La sequía”, es mi favorito, tiene 22 años que lo escribí y lo leo por lo menos dos veces al año, para ver qué le puedo poner o quitar, está muy pulido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mi editora me dijo que no me lo podía publicar solo, ponle otros alrededor y ya busqué otros 13 de mis preferidos y los integré y este es el resultado que estoy presentando este día, logrando un tiraje de 500 ejemplares”, indicó.

Asimismo, “La sequía” es un relato en tono trágico, trata de una catástrofe que se abatió sobre una región, y en el momento del relato llevan ya 12 años completos de sequía. Los personajes son habitantes de un poblado, un pueblito genérico, personas que sufren y han sufrido situaciones casi insoportables.

“La sequía”, como texto literario, transcurre entre una angustia generalizada, que marca toda la acción; se llega al extremo de que la gente está a punto de dejarse morir; hay, sin embargo, voluntades que luchan por sobreponerse a la tragedia. Y el desenlace sucede de forma inesperada para terminar con tantos sufrimientos.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a los otros textos, al autor se le ha cuestionado si son relatos de miedo que escribe cotidianamente, indicando que no son exactamente historias de terror, ni mucho menos, sino de cuentos del lado oscuro, que contienen un trabajo literario muy concentrado y cuidado.

Durante el evento el escritor firmó su obra a cada uno de los interesados en adquirir el ejemplar, asimismo, al final se realizó un brindis.

FROILÁN MEZA

Fundador y director, en octubre de 1991, del primer periódico dirigido a la comunidad mexicana en la ciudad de Nueva York, que se llamó “México al Día”, de aparición semanal, así como director y editor de dos subsiguientes periódicos mexicanos en Nueva York: La Voz Azteca y La Voz de México, entre 1992 y 1993.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De octubre de 1993 a octubre de 1994, reportero de información general en el diario “La Voz de la Frontera” (de la Organización Editorial Mexicana), de Mexicali, Baja California; del 23 de agosto del 2000 al 2 de diciembre del 2003, reportero de información general, asignado a la sección local de “El Heraldo de Chihuahua” (OEM), así como jefe de Información adjunto; de igual manera estuvo en otros medios de comunicación.

Es también autor del libro “La leyenda de la pantera negra y otras historias”, recopilación de historias, cuentos y narraciones, basado en la investigación de las tradiciones orales de la región; otro de sus escritos es “Chihuahua. La historia secreta”, recopilación de episodios de la historia chihuahuense, desconocidos en su mayoría pero que se dan a la divulgación; por citar parte de trayectoria en el mundo de las letras.