Funda maestro chihuahuense orquesta en Finlandia

El profesor chihuahuense de orquesta, violín y música de cámara en el Instituto de Música de Kuusamo en Finlandia, Claudio Ordaz, invita a los jóvenes chihuahuenses a considerar esta escuela como una opción para que realicen sus estudios musicales, siendo el siguiente link el enlace de comunicación e información para poder pertenecer a esta prestigiosa academia (https://www.facebook.com/claudioordazmusic).

La academia en mención ofrece educación musical en todos los instrumentos y materias necesarias para obtener una sólida carrera y cuenta con una plantilla de maestros especializados en el tema, gracias a ello algunos de sus estudiantes han ganado importantes concursos de música, el maestro informó que comúnmente en Finlandia se provee a los estudiantes con los instrumentos musicales necesarios, e incluso tienen la oportunidad practicar y tocar en conciertos con instrumentos valiosos.

“Nuestra escuela cuenta con dos pianos Steinway de cola completa, aparte todas las aulas de enseñanza tienen excelentes pianos, asimismo, poseemos para nuestros ensayos y conciertos con dos salas, la de ‘música de cámara’, y la estupenda sala de conciertos ‘Oulankasali’ que tiene una de las mejores acústicas en este país, y se utiliza para conciertos sinfónicos, de cámara, óperas, jazz”, expresó Claudio Ordaz.

Foto de: Cortesía | Claudio Ordaz

FUNDA ORQUESTA

Cabe destacar que el chihuahuense fundó la orquesta "Camerata de Savonlinna" en 2013 en Finlandia, conformada por 18 integrantes de diversos países, la cual ya están contemplando una serie de conciertos para el décimo aniversario el próximo año: “Nuestra orquesta ha sido premiada por la Fundación Cultural Finlandesa en varias ocasiones lo cual nos llena de orgullo. Antes de la pandemia contábamos con el apoyo de 13 empresas, pero llegó el coronavirus y el mundo dio un giro de 180 grados, afortunadamente este verano la situación caminó rumbo a la "normalización" y se reanudaron actividades artísticas y tuvimos este verano un magnífico concierto con nuestra orquesta en Savonlinna durante el festival de internacional de ópera”, indicó el profesor.

Arte “Una pincelada por ellas”: Exhibirán su arte en El Paso mujeres chihuahuenses

HISTORIA

Claudio Ordaz nació en el seno de una familia de músicos, es hijo del maestro Moisés Ordaz, fundador de la Orquesta Sinfónica de la UACh y precursor de la música clásica en el estado de Chihuahua. Su madre, Rosa María García, también fue maestra de música e integrante de la orquesta de la UACh. “De niño, a lo 5 o 6 años, inicié estudios de violín, volteaba al cielo y veía los aviones pasar y pensaba ‘un día viajaré en avión a muchos lugares con mi violín’. Tuve la fortuna de encontrar la música y saber a dónde quería ir a muy temprana edad. Hoy, miro atrás en el tiempo y veo que efectivamente el violín y la música me dieron la oportunidad de atrapar esos sueños, obtener un PhD (doctorado) en música, conocer los más importantes museos y salas de conciertos, y más importante aún me mostraron el mundo y me regalaron a mi familia aquí en Finlandia. Mi esposa es finlandesa, es pianista y clavecinista, tenemos dos hijos, el mayor está analizando si convertirse en piloto de la Fuerza Aérea o estudiar Ingeniería Aeroespacial, y el pequeño tiene sólo tres añitos, pero ya sabe leer, escribir, maneja tres idiomas y parece que le gusta el violín”, finalizó orgulloso el maestro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

FRASE:

“La prensa internacional nos ha honrado como el primer mexicano en fundar una orquesta en Europa y nuestra historia ha sido publicada en los diarios locales, internacionales e incluso en el USA Today de Estados Unidos, así que aprovecho este momento para agradecer a El Heraldo de Chihuahua la oportunidad de dirigirnos a su público”