El cacao y sus aportaciones a la salud

Ha formado parte de la cultura mexicana desde hace cientos de años, durante la época prehispánica era utilizado como moneda, remedio para enfermedades y era el ingrediente principal en la preparación de bebidas ceremoniales; mientras que en la actualidad se pueden elaborar múltiples productos a base de este grano.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares A.C., el cacao es un alimento energético estimulante que nos aporta la energía y los nutrientes esenciales que necesitamos. Aquí te contamos los beneficios más conocidos.

Creative Commons

RETRASA EL ENVEJECIMIENTO

Uno de los principales valores es su riqueza en antioxidantes, una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas.

ES BUENO PARA EL CORAZÓN Y LA PRESIÓN ARTERIAL

Contiene flavonoides, un activo que estimula las arterias y ayuda a reducir los accidentes cardiovasculares; además, rebaja la presión arterial.

AUMENTA LA SERATONINA Y LAS ENDORFINAS

Mejora el humor y aumenta el placer, funciona como antídoto para la depresión; la serotonina es un neurotransmisor que produce felicidad.

REDUCE EL COLESTEROL

El cacao tiene un alto porcentaje en ácido oleico que disminuye el colesterol malo y sube el bueno.

NO PRODUCE CARIES

Es un producto que no se queda en la boca y al no permanecer, no genera las condiciones necesarias para que se produzcan caries.

FUNCIONA COMO DIURÉTICO

La teobromina, contenido en el cacao, cuida los riñones, pues al ser pariente de la cafeína, aumenta la producción de orina.

USOS GASTRONÓMICOS

Es tan noble que puede ser utilizado en cocina caliente y fría; sabe muy bien combinado con sabores mexicanos (salados o dulces).

Una de las preparaciones más populares y que ha dado identidad a nuestra gastronomía alrededor del mundo es el mole, esta salsa que lleva como base una mezcla de chiles y cacao.

.

Creative Commons

SABÍAS QUE...

El árbol del cacao es un buen cultivo para reforestar terrenos, ya que aporta gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas y beneficia la conservación de la flora y fauna del suelo.

Lee también ⬇️

Cómo maridar vinos con platillos mexicanos

Conoce el origen de la Tlayuda

Si te gusta la cerveza, escucha este podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acas

Suscríbete ⬇️



¿Quieres ser el primero en leer nuestro contenido gastronómico? Suscríbete AQUÍ y recíbelo cada 15 días