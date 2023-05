Google celebra el Día Internacional de los Museos con nuevas herramientas tecnológicas

Para celebrar el Día Internacional de los Museos, y como un reconocimiento al valor social de las instituciones culturales del mundo, Google, a través de su sitio web Google Arts & Culture, ha lanzado su nueva herramienta digital Pocket Gallery, donde curadores e instituciones podrán exhibir colecciones en galerías 3D completamente virtuales.

Se trata de un espacio donde museos asociados, podrán personalizar a detalle las exhibiciones de sus colecciones, desde textos, audio y material digital. Actualmente esta herramienta cuenta con la asociación de más de 50 museos, de varios países, pero próximamente estará al alcance de más de tres mil socios de 95 países.

GALERIAS MEXICANAS

Entre los países que ya forman parte de este programa se encuentran Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, India y México.

Así, desde este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, los cibernautas podrán visitar de forma digital galerías mexicanas de instituciones como la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, el Archivo General de la Nación, el Colectivo Rokunin y el Museo Soumaya.

También ya se pueden visitar la Fundación Tere Chávez AC, dedicada a la artista visual del mismo nombre, con una galería enfocada en la flora mexicana; así como la colección de la Pinacoteca de la Universidad de Colima, que cuenta con once salas museográficas.

¿QUÉ SE PUEDE VER?

Esta nueva herramienta permite a los usuarios visitar algunas de las colecciones que actualmente por la situación política o social de sus países de origen se encuentran en peligro de desaparecer, por lo que, en cierto modo, no sólo las difunde sino conserva su valor como Patrimonio Mundial. Tal es el caso del Museo Nacional de Historia de Ucrania, que exhibe el trabajo del reconocido bailarín Sergei Liar y litografías de Friedrich Gross.

Arte Mega reunión en torno al graffiti

También, con este nuevo espacio, se pueden visitar exposiciones “imposibles”, que de otra manera no podría ver la mayoría de la población mundial, por diferentes razones. Entre ellas la Colección Barilla de Arte Moderno en Parma, que no es de libre acceso; o las piezas de delicada condición del Museo Batik en Indonesia, y los sorprendentes patrones en madera y pinturas al óleo del Museo de Arte CAFA.

Pocket Gallery, de igual modo, ofrece la posibilidad de ver exhibiciones que conjuntan piezas de varios artistas que no sería tan común apreciar juntas, como lo ha hecho el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, MALBA, que recopiló la obra de uno de los artistas más reconocidos en Argentina, Antonio Berni; mientras que el Carnegie Hall hizo la curaduría de un recorrido por los bocetos de la artista HillaRebay. También el WOW (Women of the World Foundation, por sus siglas en inglés) adoptó un enfoque temático al juntar las voces de mujeres que están cambiando el mundo creando colectividad.

De las colecciones fotográficas, están la foto galería del Museo de Harley-Davidson, que exhibe el arte detrás de sus piezas mecánicas para motocicletas, así como varias galerías de reconocidos fotoperiodistas de talla internacional, como el Alex Levac, que ha trabajado en Israel, Mo Amin, que retrató varios países de África durante el siglo pasado.