Grupo Merequetengue aborda con su obra la emigración

Una forma de abordar la emigración que acontece desde hace varios años en algunos estados de México, sobre todo del sur, es con la obra “La verdadera historia de los tres cochinitos”, proyección del Grupo Merequetengue Artes Vivas de Xalapa, Veracruz, que dirigen los chihuahuenses David Aarón Estrada y Lorenzo Portillo, éste último autor de la dramaturgia de esta obra la cual estrenaron hace 15 años, quienes consideran que es una de los proyectos más emblemáticos de la compañía y que subirá a escena, gratis, este próximo sábado 23 en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra a las 11:00 horas.

Bartolo, el titiritero, narra con picardía “La verdadera historia de los tres cochinitos”, un cuento que a él le contaron en un pueblito del sur de Veracruz, en la que la mamá cochina viaja al “otro lado” para mejorar sus vidas y se separa de sus hijos, mientras ellos se enfrentarán, con ingenio y viveza, a un hambriento lobo feroz.

“Habla de manera jocosa y divertida, con un estilo que se utiliza mucho en el sur de Veracruz, sin embargo, al terminar la función nuestra intención es hablar sobre la migración acompañada y no acompañada hacia los Estados Unidos, siendo los estados de Oaxaca, Puebla y donde vivimos actualmente las entidades con mayor migración que tiene el sureste de México, al decir migración no acompañada hacemos referencia cuando los adultos se ven en la necesidad de buscar una mejor calidad de vida para la familia y toman la difícil decisión de hacerlo sin sus hijos, esto por motivos de seguridad de todos conocidos y no poner en riesgo a los menores, entonces usamos de pretexto este cuento clásico, de ahí el nombre de La verdadera historia de los tres cochinitos, donde la madre de los cerditos los deja, casi a su suerte en el pueblo quienes cuidarán de ellos en su ausencia, mientras se enfrentan al lobo.

“Es una obra con mucha suerte porque no sólo nos ha permitido estar en festivales nacionales e internacionales, sino convivir con diferente público, hasta el día de hoy lleva más de 500 representaciones y ha obtenido diferentes premios mundiales”, expresaron los fundadores quienes dejaron su tierra hace 22 años para ir a estudiar teatro a Xalapa en la Universidad Veracruzana egresando de la maestría de Artes Escénicas, mismo tiempo que llevan con esta empresa cultural Grupo Merequetengue.

Foto de: Cortesía Grupo Merequetengue

“Los adultos deben de informar a los menores sobre este problemática social, porque la migración es una decisión, siendo hoy en día nuestro país un centro de transición migratoria de varias naciones centroamericanas como: Guatemala, Salvador, Belice, Honduras, Venezuela, entre otros; un ejemplo de ello es Tijuana que tiene una cantidad inmensa de campamentos migrantes, entonces los menores ven a estas personas en los diferentes cruceros pidiendo ayuda, entonces nosotros ponemos en tema en la mesa para que se hable de él y no ocultarlo a los infantes”.

DATO:

Después de presentar la puesta en escena en Chihuahua viajarán a Sinaloa, Durango para finalizar en la Ciudad de México, esto como parte del Festival de Monólogos “Teatro a una Sola Voz 2022”