Hay que darle el beneficio de la duda a Sheinbaum, pero no mucho: Jorge Ramos

“Hay que darle el beneficio de la duda a Claudia Sheinbaum, hay que darle espacio y tiempo para gobernar, pero no mucho, porque entiendo que la oposición está muy debilitada en México y creo que nos corresponde a los periodistas ser contrapoder”, aseguró el periodista Jorge Ramos, quien advierte que nuestro país tiene una “democracia imperfecta”, cuyo principal error es “la enorme acumulación de poder en el presidente”.

Así lo expresó durante la presentación en México de su más reciente libro, “Así veo las cosas” (Editorial Planeta), junto a la periodista Carmen Aristegui, en el Hotel Four Seasons, donde celebró que México tenga por primera vez en su historia una mujer presidenta. Fue una presentación llena de anécdotas, análisis políticos y consejos sobre el quehacer periodístico en que ambos comunicadores estuvieron rodeados de lectores, colegas, escuchas y espectadores del trabajo del comunicador.

Libro personal de valor periodístico

“Así veo las cosas” compila cerca de una centena de columnas escritas por Jorge Ramos a lo largo de las últimas tres décadas, publicadas tanto en medios estadounidenses como mexicanos. Sobre ellas, Carmen Aristegui destacó su carácter ambivalente como documentos de un estricto sentido periodístico, pero al mismo tiempo cargado de nivel confesional, de este hombre considerado entre los 100 más influyentes del mundo por la revista “Time”.

“Esta es la posibilidad de acercarnos a alguien que, a su vez, ha tenido la inmensa posibilidad de estar frente a los más grandes personajes en los más importantes momentos de la historia que tienen que ver con la humanidad. Este libro nos va llevando por los sucesos que Jorge ha vivido, que son los grandes momentos, no sólo de Estados Unidos ni de México, sino del planeta entero”, dijo la periodista.

Sobre esto, Jorge Ramos, quien en este libro relata, además de sucesos de gran relevancia, su propia biografía y el modo en que fue primero seducido por la música para dedicarse a la interpretación de guitarra clásica, así como su ilusión rota de ser un atleta olímpico; repasa sus dolores y fobias, como el miedo a viajar en avión y la pérdida de familiares, aseguró que en su experiencia como periodista se ha dado cuenta que hay cosas que le parecen mucho más significativas a nivel personal que las que logra comunicar en los diferentes medios en los que se desempeña.

Presentación del libro "Así veo las Cosas" de Jorge Ramos, lo acompaña Carmen Aristegui. Foto: Omar Flores / El Sol de México

“Yo escribo porque si no reviento, porque si me quedo sólo con lo hago por televisión o radio, no tendría cómo manejar el estrés. Yo escribo todas las semanas y ahí sí puedo contar cómo me siento, hoy que, además las redes sociales lo han hecho más aceptado. Gabriel García Márquez decía que todos tenemos una vida pública, una privada y una secreta. Yo creo que la vida secreta la mantenemos secreta, pero la vida privada se encuentra hoy en las redes sociales”, dijo el periodista, quien ha trabajado en medios como XEW, Televisa y Univision.

"En esta época no se puede ser ancla sino surfista"

Carmen Aristegui destacó las anécdotas detrás de las grandes entrevistas y cuestionamientos que Ramos ha podido entablar con líderes como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador o Nicolás Maduro, con quien tras pactar la entrevista, el presidente venezolano decidió desaparecer los videos tomados por Ramos y su equipo, intención que resultó frustrada pues gente de su propio gobierno grabó y difundió partes de la misma.

Presentación del libro "Así veo las Cosas" de Jorge Ramos, lo acompaña Carmen Aristegui. Foto: Omar Flores / El Sol de México

Durante la presentación el público le preguntó a Ramos sobre su percepción del periodismo contemporáneo en México y en el mundo, del cual lamentó que cada año pierda un gran número de audiencias, por lo que alertó una necesidad de encontrar nuevas formas de lograr que la sociedad se interese en temas de la vida pública.

“Hoy la gente se encuentra en sus celulares, en todos los sitios y plataformas digitales. Nuestra obligación como periodistas es ir a buscarlos y ser creadores de contenidos. Mi puesto en Estados Unidos, como presentador y conductor es de anchor, que en su traducción, es ser ancla, algo que es absurdo, porque en esta época no se puede ser ancla sino surfista”, finalizó el periodista, quien actualmente genera varios contenidos periodísticos en plataformas de streaming.