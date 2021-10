Hoy Rocío Galicia realizará análisis de la biografía de Rascón Banda

Rocío Galicia estará a cargo hoy, a las 19:00 horas, de la charla de la biógrafa del maestro Víctor Hugo Rascón Banda, donde se abordará la vida y obra del dramaturgo chihuahuense, análisis de su vida en la docencia, el teatro y obra escrita, esto como parte de las Jornadas Rasconbandianas.

Galicia es investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, donde coordina la línea de investigación “Cuerpos, fronteras y violencias”. Desde hace 18 años investiga el teatro de la frontera norte de México. Algunos de sus libros son: Dramaturgia en contexto I (2007), Casi muerte, casi vida. Manifestaciones teatrales en la frontera norte de México (2011) y Dramaturgias fronterizas (2018).

Foto: Cortesía | Jornadas Rasconbandianas

Es integrante del Comité Científico de la Revista Española de Investigación Teatral Anagnórisis y del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Forma parte de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas y del grupo Dramaturgistas Mexicanos del Literary Managers and Dramaturgs of the Americas.

El evento será transmitido en las rede sociales de las Jornadas Rasconbandianas y la página oficial www.rasconbanda.art