Inaugura Rocío Caballero su exposición “Fábulas Distópicas”

La artista plástica, dibujante y grabadora Rocío Caballero, originaria de la Ciudad de México, vino a Chihuahua para la inauguración de su exposición “Fábulas Distópicas”, la cual consta de 25 pinturas en técnica mixta y que se realizó este jueves pasado en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, la exhibición estará abierta al público hasta febrero del próximo año, con entrada gratis.

Literatura Presenta Alejandro Manzano su libro “Archivo Trastorno”

Ante dicho evento la autora habló con este medio de comunicación: “Los chihuahuenses podrán apreciar casi 15 años de producción, tengo 30 años como pintora, en este trabajo verán una pieza del 2005, que es ‘Momento’, un autorretrato de mis tres versiones, y las más reciente que es del 2018, y casi todas, 21 de ellas, son de la colección Black Coffee Gallery que tiene sus sede en Guadalajara y cuatro más que son de coleccionistas de la Ciudad de México, al finalizar el periodo de la exposición aquí en Chihuahua, deseo solicitar más espacios, sobre todo en Guadalajara, y Ciudad de México”, indicó.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Ser una artista visual representa para mí todo, es mi vida completa el ser una pintora, creadora, es una manera de vivir, me encanta, qué bueno que nací siendo elegida ser pintora, pero también me dedico al grabado, hago mucha gráfica, tengo 20 años en esta faceta, que si bien no soy una especialista el grabado en sí he estado cobijada por talleres de este arte que son los que me acompañan a realizar toda la obra que he hecho, y recientemente recibí un premio, segundo lugar de gráfica en Barcelona, y el premio es que me voy de residente de trabajo en año que entra, entonces mi creatividad sí me ha funcionado”, expresó emocionada Rocío.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Indicó que su gusto por la pintura fue desde niña, ya que se mostraba muy ensimismada y contemplativa por lo cual me gusta crear mundos, “de hecho en mi pintura son historias que yo me invento, por ejemplo en esta exposición “Fábulas Distópicas” es parte de un mundo creado que tengo que se llama ‘En el Reino de Yuppieland’ donde habitan estos personajes que son como la cofradía gris, entonces en todos estos años que tengo trabajando he hablado de los diferentes lugares donde ellos viven”, finalizó.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

FARSE:

“Los pintores creamos y reflejamos nuestra alma, no hay ni bien ni mal, ni bonito ni feo, no hay método, los demás, el público y los críticos, son los que dan la connotación al trabajo del artista, a lo cual a veces llaman obra de arte”