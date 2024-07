¡Gana hasta 100 mil pesos! Inscripciones para el Premio Chihuahua cerrarán el 9 de agosto

El cierre de inscripciones para participar en el Premio Chihuahua, Vanguardia en Artes y Ciencias, el cual otorga un estímulo de 100 mil pesos en cada categoría, las cuales son: Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Ciencias Tecnológicas, Literatura, Artes Visuales, Música, Periodismo y Artes Escénicas, será el próximo 9 de agosto, y sobre el tema, Selene López, coordinadora de Premios de la Secretaría de Cultura, habló con este medio de comunicación para más detalles de este programa.

Mencionó que este premio lo entrega el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el cual se instituyó a través del Congreso del Estado en 1981, sin embargo, el primero que se realizó fue en 1982 desde entonces ha sido cada año de manera consecutiva, siendo en este 2024 la edición número 43.

De igual manera, expresó que está dirigido a todos los chihuahuenses de nacimiento o por adopción (más de 5 años residiendo en la entidad), mayores de edad, asimismo, el jurado estará conformado por personas expertos en la materia y los resultados se darán a conocer en el mes de octubre, resaltando que es uno de los premios más importantes que el Estado otorga.

Por otro lado, es de mencionar que en la categoría de Ciencias Tecnológicas podrán participar con un trabajo terminado, de no más 2 años de creación, que detalle los aspectos relativos del mismo, en adición a los meramente descriptivos del producto, debiendo ser original e inédito es decir que no haya sido publicado en revistas, o que tenga ISBN o en alguna plataforma digital de índole académica.

En la terna de Poesía se presentará un volumen de poemas / poemario original y completo, se refiere a que no sea traducción o copia, éste deberá ser inédito.

El área de Artes Visuales queda circunscrita en esta ocasión a la disciplina de óleo-acrílico, con tema y técnica libres, la obra deberá ser original, que no sea copia y no deberá ser resultado de algún proceso académico, que sea inédita es decir que no haya sido expuesta en galerías de arte, museos o revistas.

Asimismo, en Composición Musical está circunscrita a composiciones para ensambles, obras para orquesta de cámara u orquesta sinfónica, en cualquier tipo de combinación vocal y/o instrumental.

Se podrá postular únicamente una obra original, misma que debe ser inédita, es decir, que no ha sido divulgada al público por medio de la radio, de la televisión o cualquier otro medio de difusión sonora y que no ha sido grabada por la industria discográfica ni cinematográfica antes del envío de su postulación ni durante el tiempo del fallo de la presente edición.

Para consultar más información de las otras categorías, bases, requisitos puedes ingresar en el siguiente enlace https://acortar.link/tS5heb