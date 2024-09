Instituto Confucio de la UACH: Una puerta a la cultura y lengua china en Chihuahua

Desde su fundación en 1994 en Seúl, Corea del Sur, el Instituto Confucio ha crecido exponencialmente, estableciendo más de 500 centros en 134 países. Este instituto no lucrativo, dirigido por la Fundación CLEC (Center of Language Education and Cooperation) y con sede en Beijing, se ha dedicado a fomentar el entendimiento cultural entre China y el resto del mundo, es así como nos explica M.A.R.H Alejandra García Blanco Directora Local Instituto Confucio UACH.

La Expansión Global del Instituto Confucio

El Instituto Confucio se ha convertido en un referente en la enseñanza del chino mandarín, ofreciendo programas para adultos y niños que utilizan métodos modernos, incluyendo el uso de multimedia e internet. Además, ofrece cursos especializados en áreas como turismo, comercio, medicina tradicional china, y artes marciales, entre otros. También es el encargado de organizar los Exámenes Oficiales de Nivel de Chino (HSK), los cuales son equivalentes al TOEFL en inglés y sirven como certificación de competencia lingüística para fines educativos y profesionales.

Foto: Cortesía / UACH

En México, el Instituto Confucio cuenta con seis sedes: Ciudad de México (Huaxia), Nuevo León, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Guadalajara. Estos centros no solo imparten clases de idioma, sino que también organizan actividades culturales, exhibiciones de cine y televisión, y celebraciones de festividades tradicionales chinas.

El Instituto Confucio en la Universidad Autónoma de Chihuahua

El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió sus puertas en abril de 2008, tras la firma de un convenio con la HANBAN (Oficinas Centrales de Instituto Confucio) en noviembre de 2006. Este instituto ha fortalecido los lazos culturales entre México y China, en colaboración con su Universidad Hermana en China, la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (BISU).

Ubicado en la UACH, este centro ofrece una variedad de cursos de chino mandarín en modalidades diarias, sabatinas y nocturnas, adaptándose a las necesidades de los estudiantes y profesionales. Además, el Instituto Confucio de la UACH es un orgulloso centro certificador del examen HSK, una prueba estandarizada que certifica la competencia en chino mandarín a nivel internacional señaló Alejandra García.

Foto: Cortesía / UACH

Cursos y oportunidades

El diplomado de chino mandarín en el Instituto Confucio de la UACH se ofrece en tres modalidades:

Curso Diario (Presencial y en Línea): Con un costo de $2808 sin beca, $1965.6 con un 30% de descuento para estudiantes y empleados de la UACH, y un costo adicional de $900 por los libros. Las clases se imparten en horarios matutinos (8:00 am – 10:00 am) y vespertinos (5:30 pm – 7:30 pm). El próximo módulo inicia el 19 de noviembre de 2024, con inscripciones del 11 al 15 de noviembre.

Curso Sabatino (Presencial y en Línea): Este curso tiene el mismo costo y descuento que el curso diario, con clases los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. El próximo módulo sabatino comenzará en enero de 2025, con inscripciones en diciembre de 2024.

Foto: Cortesía / UACH

Curso Nocturno (En Línea): Diseñado para quienes tienen horarios más complicados, este curso tiene un costo de $1200 sin beca y $840 con el descuento. Las clases se imparten de lunes a viernes de 8:00 pm a 9:00 pm. El próximo módulo comienza el 7 de octubre de 2024, con inscripciones del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Para más información, los interesados pueden seguir al Instituto Confucio UACH en sus redes sociales: en Facebook como "Instituto Confucio UACH" y en Instagram como "Instituto_Confucio_UACH". También pueden contactar al instituto en el teléfono +52 614 2 3820 79, extensiones 8412, 8417, 8410.