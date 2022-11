Instructor Juan Escareño enfoca su arte del baile fitness como terapia

Uno de los instructores conocido en el mundo fitness es Juan Escareño “Piernas de Oro”, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), quien ya cuenta con 14 años de trayectoria como maestro, tiempo en el cual, indica, dirige este arte del baile hacia sus alumnos como terapia antiestrés, dando sus clases hoy en día por Cordilleras de la Universidad, de lunes a viernes; también en el Club Deportivo de la Sección 42.

Señala el licenciado en Danza Contemporánea que ha colaborado con el Instituto de Bellas Artes, y en diversos eventos artísticos que se han presentado en diversos puntos de la entidad; también dio a conocer que desea de nuevo abrir su academia, ya que tuvo que cerrarla ahora con la contingencia, y entre sus proyectos próximos es de nuevo tener su instituto.

“Cada instructor tiene sus técnicas y tácticas para dar sus clases, con el objetivo de que los alumnos agarren condición, quemen calorías, bailen y lo disfruten, yo lo llevó un poco más allá para que les sirva de antiestrés, se olviden de los problemas y a través de la danza motivarlos a seguir adelante y subirles la autoestima.

“Es importante decirles a los alumnos los avances que han logrado a través de este ejercicio, ya que eso eleva su seguridad, donde a través de la convivencia nace un lazo de amistad entre los presentes”, indicó Juan Escareño.

Por otra parte, expresó que si la persona se enfoca al 100 por ciento a esta vocación se puede vivir de este arte, “en mi caso sí vivo de mis clases como instructor, de igual forma tengo otros ingresos, ya que soy transformista e imitador, pero mi fuente principal, sin duda alguna, es ser maestro de clases de fitness.

“Actualmente me considero afortunado en la posición que me encuentro, hablando artísticamente, sin embargo, he sacrificado tiempo, familia, vida social, pero vale la pena al ver la convivencia que se da entre bailarinas y maestro, yo doy todo por mis alumnos”, finalizó.

Es de mencionar que hace días festejó sus 14 años en este medio como instructor con un party class el cual tituló “La vida es mejor bailando”, teniendo una aceptación favorable por parte de sus seguidoras.

Si deseas integrarte a este grupo fitness o deseas más información al respecto puedes contactar al maestro en redes sociales en Facebook como Juan Piernas de Oro.