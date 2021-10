Invitan a participar en el Tercer Campeonato de Danza Aérea Queen y Acrobacia Queen

El Comité Municipal de Danza Chihuahua y Dance Royal Series hacen una cordial invitación a todos los centros comunitarios, academias y grupos independientes del estado a participar en el Tercer Campeonato de Danza Aérea Queen y Acrobacia Queen, así como al primer Campeonato Municipal de Hip Hop 2021, los tres espectáculos se llevarán a cabo el día 5 de diciembre del 2021 en el Teatro de la Ciudad, por confirmar hora.

Las bases y reglamento es el siguiente: Divisiones de categoría para la competencia Little Dancer (5-8 años), Junior (9-12 años), Teen (13-17 años), Adulto (18 + años). Nivel solistas: Participantes, Intermedio y Avanzado.

El nivel Principiante, Intermedio y Avanzado en categorías Little Dancer, Junior, Teen y Adulto sólo aplica en “solos”. En la división de dúos y tríos el nivel será calificado de forma general. En caso de tener participantes de edades distintas en un mismo grupo, se colocarán en la categoría de las edades que tengan en su mayoría. En caso de tener personas dentro del grupo con edades que no estén dentro del rango de la categoría, sólo pueden ser 2 años menores o mayores, no más ni menos.

Por otra parte, el límite de duración de la música para una sola persona será de 2:30 minutos máximo; dúo o trío, 3 minutos máximo.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

Los criterios a calificar son: técnica de telas, ejecución, musicalidad, vestuario, presencia escénica y coordinación. El registro se podrá realizar del 11 de octubre al 05 de noviembre del presente año, puedes solicitar tu hoja de inscripción al correo comitedanzachih@hotmail.com, así como para despejar cualquier duda.

La premiación consistirá en otorgar medallas a los participantes de solos, dúos y tríos, la presea depende de su propia calificación independientemente si ganó contra su categoría o división, esta condecoración es su puntuación individual (plata, platino y diamante, siendo la medalla de diamante la de más alta puntuación). De igual manera se entregará trofeo a los tres primeros lugares de división y de categoría. Se reconocerá con una corona de princesa por categoría a la bailarina más destacada y por último se entregará premios especiales (diplomas y bandas).

DATO.

El evento tendrá valor curricular para futuras competencias y becas