Invitan al III Campeonato Aerial y Acrobatic 2022

El Comité Municipal de Danza Chihuahua, integrado por Katery González y Clara Yáñez; y Dance Royal Series hacen una cordial invitación al público en general para que presencien el Tercer Concurso de Aerial 2022, Acrobatic 2022 (acro-Danza) y el primer de Royal Hip Hop 2022, que se llevará a cabo el día de hoy en el Teatro de la Ciudad, a las 09:00 horas, y el cual estará dividido en categorías y edades: Little Dancer (5-8 años), Junior (9-12 años), Teen (13-17 años), Adulto (18 + años). Nivel solistas: Participantes, Intermedio y Avanzado.

El horario establecido es de 09:00 a 13:40 Aéreo (principiantes, intermedios y avanzadas); 14:00 a 16:00, acrobacia littler dancer; 16:10 a 19:15, acrobacia junior, teen, adulto; y 19:30 a 20:30 horas hip hop. El espectáculo contará con 334 bailarinas y acróbatas en el escenario del Teatro de la Ciudad con todas las medidas de protección ante el Covid-19 y 21 academias del todo el estado de Chihuahua: Expression Studio, VA Cirque Studio, Studio Dance and martial Arts (SD&MA), Divas Dance Studio, StuDanZa, Stylo, Academia de Danza Paola Miramontes, Ballet Sergio Franco, Lantana Aerial Fitness, Danzae, Ritmos Gym, Dantzari Escuela de Danza, Backstage Dance School, Zelta Body Gym, Exus, Body Fashion Gym, Danssa Studio 12, Krastev Mitova, Espacios Sin Aire, Sayab Centro Deportivo y Dance fórum.

El nivel Principiante, Intermedio y Avanzado en categorías Little Dancer, Junior, Teen y Adulto sólo aplica en “solos”. En la división de dúos y tríos el nivel será calificado de forma general. En caso de tener participantes de edades distintas en un mismo grupo, se colocarán en la categoría de las edades que tengan en su mayoría. En caso de tener personas dentro del grupo con edades que no estén dentro del rango de la categoría, sólo pueden ser 2 años menores o mayores, no más ni menos.

Foto: Cortesía | Clara Yáñez

Por otra parte, el límite de duración de la música para una sola persona será de 2:30 minutos máximo; dúo o trío, 3 minutos máximo.

Los criterios a calificar son: técnica de telas, ejecución, musicalidad, vestuario, presencia escénica y coordinación. La premiación consistirá en otorgar medallas a los participantes de solos, dúos y tríos, la presea depende de su propia calificación independientemente si ganó contra su categoría o división, esta condecoración es su puntuación individual (plata, platino y diamante, siendo la medalla de diamante la de más alta puntuación). De igual manera se entregará trofeo a los tres primeros lugares de división y de categoría. Se reconocerá con una corona de princesa por categoría a la bailarina más destacada y por último se entregarán premios especiales (diplomas y bandas).

DATO.

El evento tendrá valor curricular para futuras competencias y becas