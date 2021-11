Jorge Villalobos presentará su libro “Némesis”

El escritor Jorge Villalobos Hernández presentará este 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en Plaza Los Laureles su libro “Némesis”, estando como maestra de ceremonia Isabel Domínguez Jácquez y los comentaristas Jesús Chávez Marín y María Elena Cárdenas Méndez, indica que esta novela se narra en dos dimensiones alternativas, una es en un plano fantástico completamente mitológico, y la otra es el mundo real.

“Chávez Marín me había pedido hace 10 u 11 años una pieza para un libro que él estaba recopilando con autores chihuahuenses y me empezó a urgir que yo tenía que escribir, en ese entonces no había dado a conocer nada mío, pero él me había solicitado un cuento corto para publicarlo y eso me sirvió de base para desarrollar lo que ahora es esta novela”, señaló Jorge.

Asimismo, este ejemplar se volverá a dar a conocer el día 10 de diciembre en el Centro Empresarial de Canaco, a las 18:30 horas, en esta ocasión Villalobos estará acompañado de Doany Domínguez, locutora de Mega Radio; Alberto Espino, quien ha sido presentador de teatro musical.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

Villalobos tiene formación autodidacta, en el ámbito periodístico se ha desempeñado en distintas facetas como diseñador gráfico, corrector, reportero y fotógrafo en publicaciones impresas; como editor independiente ha colaborado en el diseño editorial integral -incluyendo investigación, edición, corrección de ortografía, sintaxis y estilo y preparación de originales-, además de 200 libros con temáticas diversas, mayormente publicaciones de divulgación académica y científica para instituciones educativas y de gobierno y producciones independientes, además de revistas varias y folletería publicitaria.

Fue dictaminador en dos ocasiones del premio Pacmyc (2002 y 2004) en la especialidad de Música, y ganador del primer lugar del concurso para diseñar el cartel de la VII Feria Estatal del Libro Chihuahua 2006 “Festival de la Lectura y la Palabra Escrita”, convocado por el Ichicult. De los años 2006 al 2012 estuvo a cargo de la elaboración y cuidado de los materiales de difusión y comunicación social del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

Como autor publicó en “El Heraldo de Chihuahua” la columna de reseñas discográficas “Esqueletos en el closet” (1995-2000), que retomó en abril del 2020 para el periódico digital “La ParaDoJa”; la revista “Synthesis” de la Universidad Autónoma de Chihuahua publicó algunos de sus artículos –que incluyen narrativa y reseñas sobre música y cultura popular–.

DATO:

El libro estará disponible a partir del día 19 en la librería Cosmos, redes sociales y en el número telefónico 614-140-1305