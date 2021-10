Jornadas Rasconbandianas: conducirá Alberto Estrella entrevista con Ofelia Medina

Este lunes, a las 19:00 horas, se presenta la primera actriz Ofelia Medina, quien cuenta con más de 50 años de trayectoria, y quien compartirá su experiencia y vivencia como actriz e intérprete del dramaturgo Rascón Banda, en una entrevista conducida por el actor Alberto Estrella, evento que será trasmitido desde las redes sociales de Las Jornadas Rasconbandianas (https://www.facebook.com/Jornadas-Rascon-Bandianas-142454569266810).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se recordará el trabajo y vida del dramaturgo chihuahuense bajo la mirada de quien interpretara una de las obras escritas por Víctor Hugo desde su aferramiento a la vida, la cual lleva por nombre “El Deseo”, siendo esta pieza parte de una serie de textos escritos en sus últimos días.

El debut en el medio artístico como profesional de Ofelia Medina fue con "H3O", donde trabajó junto a Alejandro Jodorowsky, posteriormente participó con Julio Castillo, donde fue vista por Ofelia Guilmáin quien la llevó con Emilio Azcárraga Vidaurreta, y la canalizó con Luis de Llano, quien le dio la oportunidad de trabajar en "Lucía Sombras", donde tuvo el protagónico. En 1983 estrenó la premiada cinta sobre Frida, naturaleza viva de Paul Leduc sobre la vida de F. Kahlo.

Por otra parte Alberto Estrella ha participado en más de 30 telenovelas, entre las que destacan Vencer el miedo (2020) Por amar sin ley (2019) Ringo (2019) Hasta el fin del mundo (2014-2015) La malquerida (2014), Lo que la vida me robó (2013-2014), Dos hogares (2012) Para volver a amar (2010), Amor en silencio (1988), Martín Garatuza (1986), Locura de amor (2000),

También ha tenido una destacada participación en importantes programas televisivos tales como: Como dice el dicho, El equipo, Gritos de muerte y libertad, Mujeres asesinas, Mujer, casos de la vida real, Plaza Sésamo, entre otros más.

FRASE

“Con el nombre que mi madre me puso, me condenó a ser escritor; y con la infancia que tuve no podía ser más que dramaturgo”: Víctor Hugo