Jueves de Puertas Abiertas presenta el concierto "L'amour l'amour"

El Museo Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, presentará este 16 de febrero el concierto "L´amour l´amour", de Jesús José Rodríguez, acompañado por Oliverio Payán en el piano, Eduardo López en el violonchelo, David Jasso, en el violín, y como invitado especial el maestro Jesús Matus tocando la bandurria, evento que forma parte de “Jueves de Puertas Abiertas”, la cita es las 19:00 horas, con entrada libre y previa reservación.

Los asistentes podrán disfrutar de temas como: La vie en rose (inst.), L’hymne a l’amour, Emporte-moi, Can’t help falling in love with you, Unusual way, Cinema paradiso, Mi voglio marità, Tema de Historia de un amor (inst.), Caruso, El día que me quieras, Aquellos ojos verdes, y finalmente la despedida.

Los “Jueves de Puertas Abiertas” han resultado un éxito por su variedad de artistas, así como por el hecho de que no tiene costo, es un programa permanente del citado recinto cultural, en el cual se han presentado conciertos, conferencias, libros, espectáculos teatrales, talleres, de igual forma ha sido sede de ceremonias de inauguración de las exposiciones de arte.

El ahora museo Casa Chihuahua, cuenta con una rica historia que va desde la fundación de la ciudad y la guerra de independentista, siendo parte de la riqueza cultural de la región/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Jesús José Rodríguez Ortega, tenor

Licenciado en Artes Opción Música con especialidad en Canto, por la UACh. Su repertorio abarca desde música popular, canción mexicana, chanson, lieder, oratorio, música sacra, teatro musical, ópera italiana, ópera francesa, ópera polaca y ópera alemana. Ha dirigido, adaptado y producido ópera infantil.

Entre los escenarios en donde se ha presentado destacan: Plaza San Pedro (El Vaticano), Piwnica Pod Baranami (Cracovia, Pol.), Centrum Kultury (Varsovia, Pol.), Gran Teatro de la Habana (Cuba), Auditorio Nacional (CDMX), Auditorio Telmex (Zapopan, Jal.), Parque Fundidora (Monterrey, NL.), Teatro de la Ciudad (CDMX).

Ha compuesto música incidental para obra de teatro y actualmente imparte las materias de Canto, Dicción en italiano para cantantes e Historia de la Ópera, en la Facultad de Artes de la UACh.

Cabe señalar que hoy en día Casa Chihuahua un lugar orientado hacia la conservación y difusión del patrimonio histórico, arqueológico, etnográfico, artístico y natural del estado, en él se puede encontrar una amplia gama de ofertas culturales entre las que se incluyen exposiciones permanentes y temporales, actividades rtísticas y académicas, así como consulta de acervos y de bancos fotográficos en la Fototeca del Centro INAH Chihuahua.

De esta manera y tras lograrse la adecuación del edificio para convertirlo en un espacio que rescata una parte fundamental de la historia de los chihuahuenses y de los mexicanos, el 17 de noviembre de 2006 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural abrió sus puertas a todos los visitantes, siendo un lugar emblemático y referente para visitar tanto por los turistas como por los capitalinos.