La Peni Vieja en Chihuahua ¿Cómo nació esta cárcel a principios de los años 1900?

Memorias de Chihuahua

El sistema penitenciario es un componente fundamental de la justicia y de la seguridad pública en cualquier sociedad. Sin embargo, su eficacia y humanidad han sido objeto de debate constante.

En el libro Guía Histórica de la Ciudad de Chihuahua por Francisco R. Almada, se visualiza la forma en que los gobiernos de a mediados del siglo XIX, se enfocaban en realizar programas de oportunidades de rehabilitación y educación para todos y todas aquellas personas privadas de la libertad.

“Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán en sus respectivos territorios el sistema penal -colonias, penitenciarías y presidios- sobre la base del trabajo como medio de regeneración."

Cultura ¿Sabías que Nombre de Dios, Robinson y Quintas Carolinas eran ejidos en Chihuahua?

Está claro que la iniciativa de organizar un sistema penal basado en el trabajo como medio de regeneración es una acción que impacta de manera positiva a todas y todos los reclusos que se llegaron a encontrar en aquel recinto.

Aquí en Chihuahua, existió una cárcel muy antigua construida a principios del siglo XVIII, en un sitio de la calle que ahora se llama de “La Libertad”. Para 1827 Chihuahua tenía una población de 8 mil 700 habitantes, que claro, con el pasar de los años la población aumentaba cada vez más.

Fue tano el crecimiento de la población en la ciudad, que las cárceles que se encontraban en aquel entonces sobrepasaban la capacidad de resguardar aquellas personas que infringían la ley, viéndose en la necesidad de construir una Penitenciaría más adecuada; por lo que se construyó una cárcel para hombres con un gasto de $4,600.00; y otra para mujeres en 1857 con un coste de $1,200.00.

Foto: Acervo General / Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura

“La idea de construir una Penitenciaría en Chihuahua fue expuesta en el año de 1875 por el Gobernador del Estado, Antonio Ochoa; pero la iniciativa no la aprobó la Legislación local hasta el año de 1891, siendo titular del Poder Ejecutivo el coronel Lauro Castillo. El proyecto sufrió nuevas demoras, hasta que el Gobernador, coronel Miguel Ahumada, encomendó el estudio al ingeniero Alfredo Giles, que fue quien ejecutó el proyecto y presupuesto respectivos”

Cultura Del Hotel Fermont a Torre Legislativa: La evolución del Congreso del Estado

Una vez obtenido el presupuesto, el Gobernador Miguel Ahumada inició con la obra; pero, no fue mucho su avance ya que el presupuesto no le cubría del todo por lo que se vio en la necesidad de pausarla. Durante la administración del Gobernador Interino Enrique C. Creel, los trabajos se reanudaron con firmeza durante 18 meses hasta su inauguración siendo este el 16 de septiembre de 1908.

“La penitenciaría del Estado se encuentra limitada por las calles 20 de Noviembre, 18; Terrazas y Veinte y cuatro. Forma el edificio un rectángulo amurallado de ciento sesenta metros de longitud, estando rematadas las esquinas con garitones aspillerados que sobresalen de las líneas laterales, en su base y en su altura, propios para observación y defensa, siendo los muros de piedra y los techos de cemento armado.

Foto: Acervo General / Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura

En el interior del recinto penitenciario se encuentran arreglados los locales que ocupan los Juzgados Menores del Municipio de Chihuahua y de unos y otros a ramo penal a Dirección, departamento de distinción, biblioteca, cocina, bodegas, talleres de artes, y oficios que han sido impulsados considerablemente para que llenen la función de regeneración de los reclusos por medio del trabajo. Cuenta con cuatro crujías para alojar a los reos del sexo masculino, departamento de mujeres, enfermería local, para escuela primaria para los mismos reclusos y locales destinados a los sub-agentes y agentes de Ministerio Público adscritos a los juzgados del Ramos Penal.

Los planos de la Penitenciaría los hizo el Arquitecto D. Alfredo Giles, y el contrato para la construcción de la obra, hasta terminar la primera serie de crujías, fue celebrado con el señor Ingeniero José Mondragón. El coste total de la penitenciaría, hasta el 31 de agosto de 1909, fue de $653,069.94”

La Peni vieja o la Peni de la 20, popularmente conocida por los Chihuahuenses desde luego ha sido una institución emblemática; no solo por su diseño neoclásico y su impotente estructura; sino también por su historia y significado en la sociedad Chihuahuense.

Facebook: Archivo Histórico Chihuahua