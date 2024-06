La UACH a la vanguardia en especialidades de la robótica

En el mundo entero los avances en la era digital son más recurrentes, a nivel nacional es un tema que no puede pasar de desapercibido por los grandes genios y Chihuahua no puede ser la excepción y en este campo de los avances en la tecnología, la UACH sigue a la vanguardia en la generación de grandes profesionistas que han decidido incursionar en el área de la robótica.

“La robótica se ha convertido en una disciplina clave que influye significativamente en diversos campos, desde la educación hasta la industria. Este avance no solo está transformando la manera en que se diseñan y fabrican productos, sino que también está moldeando el futuro de las nuevas generaciones de ingenieros y profesionales”

El aprendizaje de la robótica desde una edad temprana fomenta habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Programas educativos y competiciones de robótica, como las organizadas por FIRST Robotics y VEX Robotics las cuales permiten a los estudiantes experimentar con tecnología avanzada y desarrollar una comprensión profunda de los principios de la ingeniería y la programación.

La robótica también juega un papel crucial en preparar a los jóvenes para las demandas del mercado laboral del futuro, para el desarrollo de habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Foto: Cortesía / UACH

Es así la importancia del club de robótica que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual permite a los estudiantes de ingeniería abordar los problemas más comunes, crear y aprender a dar soluciones.

De los videojuegos al mundo real

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UACH crean su propio Videojuego, y la icónica máscara del personaje Fredbear.

Carlos Uriel Reyes Juárez, David Alonso Ledesma Hernández, Juan Humberto Cobos Macedo y Jackson Armando Velázquez Vargas estudiantes de segundo semestre en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la especialidad de Hardware, nos muestran una emocionante y creativa aventura de crear su propio videojuego, a pesar de no contar con todo el conocimiento previo para su desarrollo.

Carlos Uriel Reyes, David Alonso Ledesma y Juan Humberto Cobos . Foto: Cortesía / UACH

“Este proyecto lo hemos trabajado todo desde cero, empezando por la planeación de la trama y objetivos del juego, diseño y dibujo de todos los personajes, planeación de los mapas y niveles del juego, creación de nuestra propia banda sonora y efectos de sonido en general, así como también el diseño y dibujo de todo el escenario”

EL videojuego está basado en juegos retro de vista cenital utilizando principalmente estilos 8 bit y pixel arts. La trama trata sobre un gato que realiza misiones asesinando mafiosos en la época de los 40s, utilizando diferentes temáticas representativas para la época la música como efectos de sonido.

Sin duda esto forma parte de la motivación la cual los ha llevado a continuar en el aprendizaje y experimentar diferentes retos para unir sus habilidades en programación, además de conocer motores de juego como Unity en el que se soporta dicho videojuego.

Máscara basada en personaje de la saga de Five Nights at Freddy's

Carlos Uriel Reyes Juárez de 19 años, ha creado una máscara basada en un icónico personaje de la saga de Five Nights at Freddy's llamado “Fredbear” tomando la tecnología y la creatividad en uno mismo. Esta serie de videojuegos centra la historia sobre un guardia de seguridad nocturno que trabaja en una pizzería llamada Freddy Fazbear’s Pizza donde robots tratan de asesinarte. A medida que avanza la serie, se revela una trama más profunda sobre un personaje peculiar, William Afton, el creador de los robots.

Foto: Cortesía / UACH

Uriel Reyes nos explica “Este proyecto ha sido una experiencia increíblemente satisfactoria y gratificante, la máscara, hecha de cartón principalmente y materiales baratos, logra capturar casi a la perfección la esencia siniestra de Fredbear, con su expresión inquietante y su diseño detallado, el cual me permitió integrar un sistema de programación y circuitería para conseguir que los ojos del animatrónico lograran moverse, permitiendo así que este cobre vida”

Esta máscara de Fredbear no solo es una pieza de arte impresionante, con la capacidad de mover sus ojos, sino también una forma de expresar tu pasión hacia el mundo. “Cada vez que la veo, me recuerda por qué Five Nights at Freddy's continúa siendo una fuente de fascinación y terror tanto para mí como para tantos fanáticos en todo el mundo”

Proyecto carro a control remoto Bluetooth

Juan Humberto Cobos Macedo y David Alonso Ledesma Hernández, crearon un pequeño carro a control remoto por Bluetooth, el cual podía ser controlado utilizando un teléfono celular por medio de Bluetooth.

Para esté proyecto se utilizó un chasis prefabricado utilizado en competencias anteriores, el cual contiene un diferencial, un motor de velocidad, un motor para la dirección y una pequeña suspensión, el cual logró una conectividad entre el celular y el carrito a través de un modulo Bluetooth, el cual es controlado directamente por un Arduino Uno, una pequeña computadora especializada para programar diversos componentes electrónicos.

Foto: Cortesía / UACH

Así mismo los demás componentes electrónicos presentes en el auto se programaron por medio del mismo. La alimentación del proyecto se da por medio de 6 pilas de 1.5 volts conectadas en serie, esto para lograr un voltaje de 9 volts. En la parte inferior del proyecto se encuentra el motor principal, el cual esta conectado a un pequeño diferencial que distribuye el giro a ambas ruedas, además en la parte superior se encuentra un motor por grados, el cual controla la dirección del auto. Otra cosa a destacar es la impresión de una carrocería por medio de impresoras 3D, la carrocería deseada es un modelo a escala del todoterreno “Warthog”, del clásico videojuego Halo.