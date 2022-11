Lanzan convocatoria para participar en la muestra fílmica “Cine del Norte”

A toda la comunidad artística se les hace una invitación para que participen en la muestra fílmica “Cine del Norte”, la cual finalizará este 22 de noviembre donde los cineastas y artistas audiovisuales de Chihuahua capital podrán enviar sus cortometraje o largometraje para ganar un espacio en la sala del Cine El Rejón, los interesados deberán comprobar su origen y residencia dentro del estado de Chihuahua o demostrar residencia en el mismo por un mínimo de 3 años, para quienes no son oriundos.

El Instituto de Cultura del Municipio que uno de los requisitos es que el material deberá incluir el aviso de categoría (AA, A, B, etcétera). La elección de las propuestas será con base a las disposiciones de la presente convocatoria sin distinción de género, sexo, lengua, discapacidad, condición social, religión, identidad u orientación sexual.

Para los cortometrajes: la duración será limitada de 1 a 30 minutos, incluidos los créditos. Mientras que, para los largometrajes: la duración estará limitada de 31 a 150 minutos, incluidos los créditos.

Foto: Facebook Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Se recibirá sólo una propuesta por participante, las cuales deberán enviarse al correo cinerejon@gmail.com y deben incluir: nombre completo de la persona participante, ficha técnica con lista de créditos y categoría (AA, A, B, etcétera), nombre del cortometraje o largometraje, duración del cortometraje o largometraje, sinopsis corta de la obra, sinopsis larga de la obra, enlace de descarga, imagen, portada y poster del cortometraje o largometraje en buena calidad.

Es importante señalar que no se recibirán cortometrajes, ni largometrajes antes o después de la fecha y hora estipuladas. No se aceptarán cortometrajes que no cumplan con la totalidad de lo estipulado en la convocatoria, no deberá tener contenido de carácter político, electoral, comercial y/o distinto a lo establecido. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador del Festival.

No podrán participar cortometrajes que cuenten con registro de autor o de marca como lo son: personajes de televisión, cine, historietas o revistas, grupos musicales o políticos.

Para conocer la convocatoria a detalle, pueden acceder a las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio en www.facebook.com/ICMchihuahua y participar.

De igual forma puedes escanear el código QR que viene en la imagen el cual descargará toda sobre esta muestra fílmica en PDF.