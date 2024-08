“Las redes venden una realidad que no existe”: Adela Micha en Referencia Norte

En el marco del encuentro Referencia Norte a cargo del Municipio de Chihuahua y el cual promueve la cultura y el arte, la periodista Adela Micha llegó a esta capital para ofrecer su conferencia “Adela Micha, una mujer trabajando”, donde habló de parte de su trayectoria profesional y del camino que ha seguido a lo largo de más de 35 años de laborar para noticiarios, televisión, radio, proyectos propios y ahora, con presencia en redes sociales.

Centenares de personas se dieron cita en el Teatro de la Ciudad para presenciar la plática de la mujer considerada por muchos con aguda visión para realizar entrevistas, plasmando estilo propio y un prestigio que la ha llevado a esta frente a frente de celebridades de diferentes ámbitos, desde políticos, hasta deportistas, artistas, activistas e incluso, jefes de Estado.

Durante su charla en esta capital, en ocasiones en tono de broma y otros con más seriedad, enfatizó la importancia de tener coraje y del estilo de la vida actual en la que la sociedad está “enredada”.

Con una entretenida dinámica de preguntas y respuestas con el público y arrancando en varias ocasiones las carcajadas de los asistentes quienes no dejaron pasar la oportunidad de mostrar su admiración a la periodista dijo:

“Traigo mis huevos bien puestos y a lo largo de los años he necesitado muchos de estos, tengo cinco hermanos y siempre me dicen, no uses minifalda, no vaya a ser”.

Por otra parte, abordó situaciones cómo ¿las redes enredan? a lo que respondió, “lastimosamente sí”.

“Estamos viviendo una época de privilegios sin lugar a dudas, nunca me hubiera imaginado hace 30 años que esto evolucionaría de tal forma que hoy tenemos la oportunidad de comunicarnos con un público de todos los países, eso es una gran oportunidad, siempre he dicho que la tecnología es el ángel y es el demonio”

Hizo alusión al tema de la juventud y refiriéndose a sus hijos destacó que han sido un referente en su vida resaltando que los padres aprenden de sus hijos, sin embargo, reparó en el constante uso del celular por parte de las nuevas generaciones lo que llegar a ser, -dijo- motivo de discusión; en términos generales añadió no entender el cómo las personas toman fotografías del atardecer o la comida en vez de disfrutar el momento.

Aseguró que las redes venden una realidad falsa al mostrar situaciones que ponen a los demás en estado de vulnerabilidad al pensar que los otros están mejor; refirió que cada vez son más jóvenes los que caen en ese prototipo de sentirse atraídos por algo que no existe lo que resulta verdaderamente preocupante, puntualizó.

“Hay que tomar de las nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados lo mejor, de cada una de las plataformas, usarlas como una herramienta y no que ellas nos usen a nosotros porque nos ponen en una situación de vulnerabilidad; hay historias con desenlaces fatales incluso la muerte de jóvenes que sienten que no son merecedores porque no son el prototipo que ellos creen”.

Inspiradora resultó la conferencia impartida por la conductora quien en múltiples ocasiones ha compartido el cómo la dedicación y el esfuerzo han sido clave en su carrera; con anécdotas y experiencias personales resalta la relevancia de adaptarse a nuevos entornos que llevan a alcanzar objetivos.

Dinámica y con dominio del escenario, Adela conquistó al público de Chihuahua con su estilo versátil y una charla en la que dejó ver el porqué es una mujer exitosa gracias a que ha incursionado en diferentes ámbitos.

Referencia Norte se realiza del 26 al 31 de octubre y es un encuentro con la creatividad y la inspiración reuniendo a artistas, innovadores y personalidades de prestigio que comparten ideas a través de talleres, conferencias y conciertos en su mayoría dirigidos a gente joven.

Mañana será la clausura de este proyecto organizado por el Municipio de Chihuahua que tiene preparada una gran fiesta incluyendo actividades y conciertos a realizarse en la Plaza de Armas dando inicio a las 17:00 horas.