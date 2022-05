Lázaro, el Santo que reunió a decenas de perritos para "protegerlos"

San Lázaro es un referente en la iglesia católica, los creyentes señalan que dentro de las escrituras hay dos santos que llevaban este nombre y que sus historias se suelen mezclar; el más popular es el hermano de Marta y María, quien resucitó gracias al poder de Cristo, pero en la congregación también se reconoce otra figura que está relacionada con la protección de los animales.

Su nombre es Lázaro el Pobre de Dios, quien es representado como un mendigo de la tercera edad, que usa trapos viejos para cubrirse del clima, tiene una barba larga y llagas en gran parte del cuerpo, en todas las imágenes aparece rodeado de perros que lamen sus heridas con la intención de darle un poco de alivio.

En distintas partes del planeta es venerado, pues de acuerdo a los creyentes, su presencia sirve para darle aliento a los pobres y enfermos terminales, además, la gente se acerca a él para rezar en nombre de sus mascotas, por eso unos días antes de Semana Santa y a fin de año, acuden al templo con sus canes para que sean bendecidos.

LÁZARO EL POBRE DE DIOS

Su origen viene de la parábola recogida de San Lucas 16:19-31 que narra la vida de un hombre mayor, que deambula solo por las calles, está débil por no haber comido, además, adolorido por las llagas que tiene en las piernas y le impiden caminar con normalidad, por eso usa muletas para sostenerse y seguir su recorrido.

Al poco tiempo, Lázaro ya no podía continuar con su trayecto, así que decidió descansar en la sombra de un pórtico de una casa que pertenecía a un varón de clase alta. En cuanto el dueño de la vivienda llegó, vio al mendigo recostado, esto hizo que se molestara, así que prefirió rodearlo para entrar, antes de tener cualquier contacto con él.

En las escrituras se hacen varias comparaciones, porque mientras el rico está dentro de su hogar en un banquete interminable, el desamparado no ha tenido que llevarse a la boca desde hace mucho tiempo, además, el mendigo está enfermo y casi agonizando, solo con la compañía de sus perros, que nunca lo dejan solo.

Los católicos mencionan que el hombre adinerado solo piensa en sí mismo, y no le importa lo que ocurre en su entorno, de esta manera, se dice que la fortuna no tiene validez si no se comparte y se conserva intacta hasta el día que alguien muere, pues tener un funeral ostentoso no le ayudará en nada.

El rico y el pobre murieron el mismo día, sin embargo, Lázaro fue llevado por los ángeles al descanso eterno, mientras que el adinerado solo fue sepultado. En el libro se expone que el hombre de clase alta pidió recibir el mismo destino que el mendigo, pero no se lo permitieron, y es que él, en vida había tenido todo, y el otro no.

“Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí”, se redactó en San Lucas.

Por ese motivo, Lázaro es recordado como un referente para hacerle frente a la desigualdad social, igual, los creyentes dicen que se le pueden encomendar otras causas. Su nombre cobró fuerza en la épico medieval, no obstante, luego de una revisión hecha por líderes de la iglesia, su existencia fue removida al no tener pruebas de ella.

Más tarde, en el siglo XX el Obispo de la Habana, el cubano Pedro González Estrada decretó que su imagen debía ser fusionada con la de San Lázaro, el hombre que regresó de la muerte. No obstante, la figura de Lázaro el Pobre de Dios continuó en el imaginario colectivo de los creyentes.

De esta forma, los católicos cubanos trajeron de vuelta las celebraciones en su nombre, en este lugar se realiza cada 17 de diciembre. Se convirtió en uno de los santos más populares de este país, y por mucho tiempo las casas tenían pintado su rostro.

En el siglo XXI, esta tradición se expandió por otras naciones, en el caso de Nicaragua, su fiesta patronal se realiza unos días antes de la Semana Santa, la celebración tiene similitudes a lo que se hace con San Antonio Abad; la gente lleva a sus perros y otras mascotas, en ocasiones con ropa, para que sean bendecidos por Lázaro el Pobre de Dios.

ORACIÓN DE SAN LÁZARO EL POBRE PARA LOS PERROS

Señor mío, Padre Celestial,

te ruego que, a través de San Lázaro,

me concedas tu bendición,

bendición que no recibiré yo,

pues la pido para mi perro.

Haz que San Lázaro acuda a mí,

haz que me escuche.

Es importante para mí

que mi mascota esté bien,

pues trae mucha alegría a mi vida

y es una criatura de alma pura.

Santo Patrono de los caninos,

espero que Dios te conceda su gracia

para que me ayudes.

Bendice a mi amigo de cuatro patas,

llénalo de salud,

que nada le afecte.

Protégele de todo mal,

que el bienestar abunde en su vida.

Permite que pueda disfrutar de su compañía

por mucho tiempo más,

concédele vida plena.





