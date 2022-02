Biblioteca Montemayor invita a participar en la dinámica “Bookmatch”

Como lo había dado a conocer hace unos días Rita Hernández, encargada de la Biblioteca Pública Central “Carlos Montemayor” y la Biblioteca Infantil, se abre la invitación para participar en la dinámica “Bookmatch” con el objetivo de fomentar la lectura y recomendar el libro ideal según los gustos, edad e intereses de cada lector, por lo cual los ciudadanos pueden participar durante este mes de febrero mediante un breve cuestionario permite recomendar una lectura ideal.

Hernández informó: “Participa en esta mecánica, donde si te gustaría saber cuál es tu próxima lectura, no esperes más y responde este divertido test que contiene preguntas sencillas y rápidas, déjate sorprender; recibirás en tu correo un paquete de libros digitales con los que pasarás horas descubriendo por qué hiciste match con ellos, o tal vez no, no te quedes con la duda participa, siendo nuestro lema ‘Biblioteca para llevar siempre contigo”.

Este programa nace a partir de la idea de crear una “Cita con tu libro ideal”, dando así la facilidad al usuario de explorar el mundo de la lectura y la escritura de forma directa y personalizada, además brinda el beneficio de leer estos títulos de formato digital en cualquier lugar y hora.

Entre las opciones que ofrece este sistema es la consulta de un catálogo donde está el listado de los libros digitales, teniendo acceso a la colección que produce el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura, así como material de las lenguas indígenas, de igual manera, informó, que continuarán con el préstamo externo de hasta 10 libros impresos y cinco películas y no se están generando multas por tiempo indefinido, con la finalidad de que la ciudadanía salga lo menos posible, haciendo hincapié que llevan de forma híbrida los préstamos de textos. Para mayores informes al 614 214 4800 ext. 121 o 136.

DATO

Se podrá hacer uso de esta plataforma durante todo el año, donde las y los interesados podrán participar en el siguiente link: tiny.cc/bookmathc