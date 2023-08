Dará conversatorio y espectáculo musical, el trovador Sergio Alzola

El cantautor trovador y poeta originario de las Islas Canarias, Sergio Alzola, estará presentando este 17 de agosto, a las 12:00 horas un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hablará del poder de la música y otros temas, y a las 7 de la tarde, en la Quinta Gameros, dará un concierto donde interpretará temas inéditos, siendo la entrada gratis para todo el público.

Sobre los eventos en mención, el artista habló con El Heraldo de Chihuahua sobre el desarrollo de los mismos, así como de su trayectoria, su impresión por México y sobre todo de Chihuahua, ya que es la primera vez que visita la ciudad.

“En referencia a la charla que voy a dar, donde estarán presentes alrededor de 100 alumnos, quiero tocar el tema del poder de la música, de la conexión enorme que tiene con las emociones, la capacidad que tiene la música de transformar, también quiero hablar de la trova de conciencia ya que estoy muy implicado en esta causa, que trata de que los chavales no se desvíen del camino, y que puedan superar las adversidades que han tenido a lo largo de su vida.

“Y sobre el concierto, desde que llegué a México he compuesto cuatro canciones, me he sentido muy inspirado, entonces estrenaré algunos temas y algunas melodías del disco que voy a grabar próximamente en septiembre que se titulará ‘A mares’, sobre ello quiero destacar la campaña crowdfunding que inicia el primero de septiembre y termina el 10 de octubre, a través de la plataforma digital Verkami, donde las personas de cualquier parte del mundo pueden colaborar para este proyecto que sería mi tercer disco en estudio”.

Su impresión de México y Latinoamérica

“Desde que era muy pequeño la conexión que existe con el mundo latinoamericano es fuertísimo, cualquier nene que quiera saber su identidad sabe que Canaria no se puede entender sin hablar de Latinoamérica, entonces toda música de la que nos empapamos desde niños viene directamente de Latinoamérica”.

“Hoy me siento encantado y feliz de estar en el estado más grande de México, mi presencia aquí es a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural que tiene un programa que yo agradezco al gobierno, ya que gracias a ello existen los proyectos de movilidad artística por el cual si alguien recibe una invitación formal de otro país que favorezca al artista recibe el apoyo, yo vengo realizando eso desde hace algunos años, lo hecho en Cuba, Puerto Rico, Colombia y tenía tantísimas ganas de venir a México, porque pienso que México es clave para un artista que tenga esa mirada hacia Latinoamérica, gracias a ello han salido más conciertos, si bien primero fue el de Coyoacán, a través de un sitio emblemático de la trova que lleva 18 años en la Ciudad de México que es el Ojalá, después surgió la posibilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, contacta con el instituto y habló sobre la posibilidad de hacer esto y aquí estamos, además se dio la oportunidad de ir al Festival Internacional de Música de Cancún”, finalizó mandando un saludo a todos los mexicanos.