Diserta Carlos Velázquez sobre su libro “Mantén la música maldita”

El escritor nacional Carlos Velázquez Perales, originario de Torreón, Coahuila, estuvo presente en la Feria del Libro Chihuahua 2022 para presentar y disertar de una de sus obras “Mantén la música maldita”, es a través de 176 páginas que el autor relata su relación del rock que vivió en su juventud e invita a conservar el arte en vivo.

“Por qué los dioses nunca me permiten asistir a un concierto sin sobresaltos. Cuando no me tengo que pelear con mis demonios internos o con algún cristiano o con la diarrea o el pasón surge un nuevo enemigo”, se pregunta Velázquez, cuyas crónicas parecieran ser el gólem engendrado en una orgía entre Günter Wallraff, Alberto Salcedo Ramos y Hunter S. Thompson (entre otros).

Sean bacterias como la Giardia lamblia, listas de invitados VIP sin su nombre sobre ellas, bancarrotas económicas, físicas o emocionales o el tráfico de la Ciudad de México, en cada concierto, cada festival, tiene que pasar por una ordalía para demostrar su inquebrantable feligresía en el templo del rock and roll.

Foto de: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

En este libro hay desde relatos iniciáticos en donde el autor evoca los tiempos en los que el sueldo entero que pergeñaba despachando en una tienda de discos se iba en mercancía que compraba (o sustraía) ahí mismo, hasta escenas gonzo, escatología aaa o tretas para conseguir boletos, drogas o licores que despertarían la envidia del Lobo de Wall Street, es a grandes rasgos la sinopsis de esta obra.

A lo largo de su trayectoria ha escrito cuentos como: “Cuco Sánchez Blues, La Biblia Vaquera, La marrana negra de la literatura rosa, La efeba Salvaje y Despachador de pollo frito”; de igual forma es autor de las crónicas: “El karma de vivir al norte, El pericazo Sarmiento, Aprende a amar el plástico”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, ha sido traducido al inglés The Cowboy Bible; fue ganador del Premio Nacional de Cuento Magdalena Mondragón, Premio Estatal de Periodismo Coahuila, Premio Nacional de Testimonio Carlos Montemayor, y Premio Bellas Artes de Narrativa Colima.

Finalista del Premio Internacional Rodolfo Walsh y del Premio Internacional de Cuento UNAM/Alfaguara; de igual forma fue seleccionado por la Secretaría de Cultura, el British Council y el Hay Festival dentro de México 20 (los 20 mejores escritores mexicanos menores de 40 años).