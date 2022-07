El escritor Mario Bellatin propone repensar el mundo

El caos que caracteriza nuestro presente a nivel mundial tras la pandemia de Covid-19, como la guerra entre Rusia e Ucrania, la prohibición del aborto en Estados Unidos, la migración global y la miseria económica en todos los niveles, llevan al escritor Mario Bellatin a proponer repensar el mundo; poner sobre la mesa de análisis conceptos como el libro, la biblioteca, el museo, el arte, la filosofía y así comenzar de nuevo.

Esto es la base del novelista que da origen al Coloquio internacional archipiélago crítico, que organiza en colaboración con 17, Instituto de Estudios Críticos, del 4 al 9 de julio en línea. La reunión virtual de más de 100 pensadores plantea cuestionar conceptos dados por hecho y que tal vez merecen reconfigurar ante un presente totalmente distinto que el de finales del siglo pasado.

“Las ideas se han ido difuminando, hace falta volver a conversar desde el comienzo y volver a construir el curso del mundo, porque muchos de los pilares en los cuales basamos nuestros discursos, están obsoletos”, apuntó en entrevista Bellatin sobre el Coloquio que abordará temas como igualdad de género, migración, discapacidad, violencia, guerra, entre otros.

“No tengo respuestas pero sí tengo una serie de dudas, muchas preguntas y qué mejor que luego de este encierro de estos casi tres años, que espero haya servido de reflexión para muchos, poder escucharnos nuevamente y ver de qué manera podemos volver a vivir juntos”, reflexionó el autor de Salón de belleza, El Palacio y Placeres.

Entre los participantes se encuentran Diamela Eltit, Premio Fil de Literatura 2021; Ximena Santaolalla, Premio Mauricio Achar de primera novela 2021; Marta Lamas, catedrática de feminismo; Evgen Bavcar, fotógrafo de Eslovenia; Daniel Link, teórico literario originario de Argentina; Naief Yehya, autor de Mundodron, Breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas“, por mencionar algunos.

“Pienso que debemos discutir temas elementales como qué es el arte, para qué sirve, ¿las ideas de modernismo siguen siendo vigentes?, ¿los medios tradicionales que estamos acostumbrados para educarnos como el libro, el museo, la universidad, siguen siendo vigentes? Hay que preguntar y redescubrir nuevas propuestas porque cada vez están más alejados de la vida cotidiana”, abundó Bellatin.

En cuatro días de discusión se abordarán áreas como derechos humanos, ecología, tecnología, sociedad, digitalidad, discapacidad, salud, medicina, migración, movilidad humana, pedagogía, economía y política internacional. La entrada a las charlas será gratuita a través de las redes sociales del Instituto.

“Hay una problemática que traspasa fronteras, países, repúblicas, como la prohibición del aborto en Estados Unidos que no entiendo por qué ahora. Estamos haciendo un remedo de algo que ya no existe más por eso no queda más que cuestionar, incluso preguntar qué es la modernidad, el rol del libro, de la biblioteca y de un editor”, concluyó.