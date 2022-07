Escritora chihuahuense presenta su libro “Intervida” en el Centro Cultural Los Laureles

Guadalupe Guerrero presentó en el Centro Cultural Los Laureles su libro “Intervida” el cual está compuesto de varios poemas y están dedicados, la mayoría, al amor universal, obra impresa por Arde Editorial Chihuahua, donde estuvieron como presentadoras: la escritora María León, y los poetas Erandi González Guerrero y Hugo Servando Sánchez.

“Nosotros desconocemos totalmente la fuerza que tiene el universo en nuestras vidas, está olvidado, este ejemplar aborda el amor a los pájaros de Chihuahua, la vida, la muerte, a las etnias, debemos ser receptores de este sentimiento, este poemario está dedicado al amor, la soledad y cosas muy concretas, como la pobreza indígena, así como la falta de amor en toda la comunidad”, expresó Guadalupe Guerrero.

“Yo desde niña me ubique como escritora, pero la vida te va zafando del objetivo; desde niña le dije a la maestra ‘puedo escribir lo que yo quiera’, tenía 6 años, empezando a dominar la escritura, y la profesora vio mis palabras como prohibidas y me dijo ‘no, no para nada, tienes que hacer la tarea y lo que se te pida’, reprimiéndome un poco este deseo que siempre estuvo desde pequeña. Es un libro que me ha costado mucho escribir, y del cual he recibido mucho apoyo, sin embargo, para escribir poesía se tiene uno que retirar prácticamente del mundo que la rodea a una, ya que no se ve con agrado que una mujer deje todo por la pluma, pero para mí es un gran logro, de igual modo es una denuncia muy fuerte sobre el trato que le dan a la poeta”, indicó.

Asimismo, señala que con esta obra lleva en su haber un total de 13 escritos, entre ellos se encuentran: “A veces la soledad y no tiene más remedio”, “Notas desde la montaña” premio Testimonio 1991, siendo la primera mujer en obtener este reconocimiento; “La virgen del cholo”, recibiendo una mención honorífica por este trabajo en el Concurso Tradicionales Orales Populares en 1994, entre otras más.