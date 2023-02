Imelda Espinoza Rodríguez presentará su libro "Empoderate y empodera"

Este viernes 10 de febrero se llevará a cabo la presentación del libro “Empodérate y empodera” por parte de la escritora Imelda Espinoza Rodríguez, consultora de capacitación e imagen a nivel nacional. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Quinta Gameros, el cual se desarrollará de 7:00 a 9:00 p.m., sólo tienes que confirmar tu asistencia al número telefónico 614 169 1918.

“Es un libro que está hecho para hombres y mujeres, porque generalmente cuando hablamos de empoderamiento se cree que solamente es para mujeres, empoderar a una persona significa que tome conciencia de estar conectada con su interior, un ser humano empoderado sabe resolver aún con la adversidad, sabe que de momento, en ocasiones, no tiene la respuesta, pero sabe que lo va a solucionar, ante todo caminan con fe y seguridad, pero algo más importante los seres humanos empoderados empoderan a los demás”, expresó Imelda Rodríguez.

El ejemplar se compone de cinco capítulos donde se habla primeramente de ¿Qué es el empoderamiento?; indicando que el segundo aborda: “Cómo nos desempoderamos día con día", es algo que no nos gusta porque no avanzamos, cuando las personas se desempoderan se victimizan, culpan a los demás, están en una vibración baja que no les permite tomar decisiones; el tercer episodio habla de "Cómo puedes vivir empoderado", un ser humano empoderado es aquél que logra resolver complicaciones día con día, y sabe que los problemas no son problemas, sino retos para resolver, y sabe que no siempre está motivado, pero tendrá que ser disciplinado para lograr lo que desea en la vida, siendo los puntos básicos para escribir como persona empoderada es agradecer cada día lo que tenemos, reconocer lo que sí tenemos para poder avanzar y quitar lo que ya no queremos, hacer algo por los demás.

Foto: Cortesía | Imelda Espinoza

“Continuamos con el cuarto, el cual indica cómo empoderar a tu alrededor, si trabajas con gente, o en una empresa, y obviamente empoderar a los demás es escucharlos, saber cómo los puedes apoyar, compartirles tu visión desde la familia, la empresa donde te encuentras, y finalmente, el quinto habla de cómo empoderar a las nuevas generaciones, porque pertenecemos en esta época a diversas generaciones ya que están desde la Posguerra, Baby Boomer, X, Millennials, Z y la última que nació desde el 2010 y sigue hasta el 2025 es la generación Alfa, la cual ya viene totalmente digitalizada”, dio a conocer.

Para finalizar, dijo: “La parte del libro para vivir realmente empoderada o empoderado es básicamente tener conocimiento de ti mismo, aplicarlo lo mejor que se pueda para poder resolverlo constantemente, porque la vida siempre tiene cosas para resolver, está enfocado a todo ser humano que quiera desarrollarse, que deja la queja y ser víctima, reconociendo que tiene habilidades para obtener lo que desee en la vida”.

Formación

Es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Chihuahua; máster en Administración de Recursos Humanos de la UACh; AICON Internacional S.C. Conocer, certificada en EC0217 “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”. Asimismo, cuenta con Diplomado en Hipnoterapia Agente Capacitador Externo de la STPS por parte del Centro de Investigaciones Mentales A.C.

Miembro y embajador oficial de la Cámara Internacional de Conferencistas, de igual manera, máster life trainer de la Cámara Internacional de Conferencistas y Woman Speaker Life Trainer, certificada por la Cámara Internacional de Conferencistas.

Fundadora y consultora de 2007 a la fecha en www.capacitacioneimagen.com; catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de 1999 a 2003 a nivel maestría. Contó con el cargo de directora de la URN Cuauhtémoc del 2003 al 2005; catedrática de la URN en maestría del 2006 a 2016, también responsable de la URN extensión Delicias de julio 2016 a noviembre 2017.

En la empresa Agnico Eagle Mines Limited México se desempeñó como asesora del proyecto Great Place To Work 2011-2012. En el ramo televisivo fue productora y conductora del programa de tv por internet "Aprender a Vivir" 2011 al 2013, a través del Canal 10 / www.canaltv10.com y asesora de febrero 2016 a octubre 2018 en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Dato: es la primera obra que escribe, la cual le llevó 4 meses aproximadamente, logrando en un día ser un Best Seller en la plataforma Amazon.