La magia de J.K. Rowling llega a la cuarentena; publicará cuento de hadas

J.K. Rowling publicará gratis de forma online un cuento de hadas sobre la verdad y el abuso de poder para que los niños que están en encerrados puedan leerlo.

Los primeros capítulos serán publicados el martes y luego todos los días de semana hasta el 10 de julio, dijo Rowling en Twitter, donde aclaró que "esto no está relacionado con Harry Potter".

Rowling tuvo la idea de "The Ickabog" mientras escribía Harry Potter y tenía la intención de publicarlo después de "Harry Potter y las reliquias de la muerte", el último de su serie de siete libros del joven mago.

I have a small announcement, but before I get started, I

want to head off one possible source of confusion.

********************************************

THIS IS NOT A HARRY POTTER SPIN-OFF

********************************************

1/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Pero el manuscrito mayormente escrito a mano terminó en el ático de su casa y permaneció allí durante una década hasta hace unas semanas, guardado en una caja de la tienda de moda Net-A-Porter. En los últimos días, decidió reescribir algunas partes.

"'The Ickabog' es una historia sobre la verdad y el abuso de poder", dijo Rowling, de 54 años. "Los temas son atemporales y podrían aplicarse a cualquier época o a cualquier país", agregó.

"Para evitar una pregunta obvia: la idea se me ocurrió hace más de una década, así que no tiene la intención de ser leído como respuesta a nada que esté pasando hoy en el mundo", agregó.

Foto: Twitter @jk_rowling

Rowling dijo que donará sus derechos de autor a proyectos y organizaciones que ayudan a los grupos más afectados por el Covid-19.

"Decidí publicar 'The Ickabog' gratis online para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresaron a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes puedan leerlo o que se los lean", dijo.

"¡Me gustaría que los niños ilustren el libro para mí!", dijo. "Dejen volar libremente su imaginación", agregó.