Luis de Tavira critica falta de estabilidad en el teatro en México

Aunque agradecido con la comunidad artística y cultural, el dramaturgo, actor y director Luis de Tavira, al recibir la medalla José Vasconcelos 2024, otorgada por el Seminario de Cultura Mexicana, criticó el descuido hacia el teatro por parte de autoridades en todo el país.

Sin eximir de responsabilidad da los hacedores de teatro, de Tavira, quien ha impulsado proyectos teatrales de gran envergadura al interior del país —como La Casa del Teatro, Teatro Rocinante, el Centro Universitario de la UNAM—criticó que las estrategias gubernamentales no permiten la generación de espectadores, condición que complica la situación económica de la comunidad teatrera del país.

“No hay estabilidad, las políticas han sido para la eventualidad y no para la estabilidad. La estabilidad implica creación de infraestructura, presupuestos, medios, modos, comunidades y elencos estables, que ha sido mi caballito de batalla. Necesitamos hacer teatro a partir de elencos estables, es decir, no elencos que se miran para hacer unas cuantas funciones y no se vuelven a ver. Así no se puede construir un lenguaje, hacer un repertorio. El espectador no se forma consumiendo eventos, sino participando en un discurso, que los antiguos llamaban tradición”, dijo y lamentó que el 90 % de los mexicanos no hay visto nunca una obra de teatro.

En conferencia de prensa previa a la ceremonia de entrega, De Tavira admitió: “el teatro me lo ha dado todo, el gozo de la vida, la razón, el sentido del afán y la tarea apasionada de que el teatro sea. Este es un reconocimiento que no puedo entender de otra forma más que como un reconocimiento al teatro, porque nadie lo hace solo”.

Recordó a sus influencias artísticas, entre las que se encuentran entre muchos otros, el español Lope de Vega, el alemán Bertolt Brecht, su maestro Héctor Mendoza y su colega Vicente Leñero. Y sobre su búsqueda todos estos años señaló: “Yo intento construir un teatro que, entendido en la tradición de las iniciativas creadoras del teatro, sea capaz de decirle al espectador qué es lo que le está pasando y que el espectador vea lo que le sucede a él en escenario. Ese es un buen teatro, pero creo que hay uno mejor, que es el que, además de mostrar lo que pasa, nos hace preguntarnos el porqué de las cosas.

“Ese es un teatro mejor, pero aún se me ocurre otro mejor, que es aquel que, aparte de enseñarnos lo que sucede y hacernos preguntar por las causas, nos muestra que todo ello puede cambiar, porque cuando nos damos cuenta de que algo puede cambiar, es que recuperamos la esperanza”, finalizó.