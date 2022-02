Luis Fernando Rangel gana Premio Internacional de Poesía de Nueva York

El talento chihuahuense sigue proyectándose fuera del país, así lo demuestra Luis Fernando Rangel quien ganó el 60 Veredicto del Segundo Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press 2021, quien compitió contra 138 autoras y autores procedentes de 21 países, concurso donde se convoca a poetas a nivel internacional.

El jurado del Segundo Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press 2021 estuvo conformado por: Rafael Soler (España), Daisy Zamora (Nicaragua), Fadir Delgado (Colombia) y César Cabello (Chile), quien luego de una revisión minuciosa de las obras presentadas al concurso decidió otorgar el premio a “La marcha de las hormigas”, obra firmada con el seudónimo “Candelario Flores”.

Los jueces dieron su punto de vista sobre esta obra: “La marcha de las hormigas es una propuesta que sostiene una misma calidad estética en cada uno de sus textos. Se resalta la tensión que alcanza el libro, pues consolida una experiencia concreta desde un yo poético que da voz a la pérdida sin caer en lo predecible. Es destacable cómo trabaja, desde el lenguaje, la rutina dolorosa que llega después de la muerte y cómo hace de la cotidianidad y de la casa un espacio poético revelador y transparente, donde las imágenes se muestran visibles y precisas. Se logra construir en el libro un desgarramiento que no es postizo, ni artificioso, y no cae en lamentaciones comunes”, indicaron.

“Participé con un poemario que habla sobre la muerte, del deceso de mi padre y de otras cercanas como mi abuelo, de un hermano que no conocí, todo ese tipo de cosas como te llevan al día con día y de pronto la partida se vuelve cotidiana; y el concurso debido a la pandemia fue virtual y el premio consiste en la publicación del libro en ambos formatos, siendo el tiraje en impreso de un aproximado de 500 ejemplares, además de la traducción al inglés y varias presentaciones en diferentes lugares, y el cual estará a la venta a mediados del año”.

El escritor y editor no es un novel ya que cuenta con otras obras que ha dado a conocer a lo largo de su trayectoria como: Corridos de caballos, Dibujar el fin del mundo, Hotel Sputnik, entre otros, así como de los libros de cuento Objetos voladores (no) identificados y Miedo a los relámpagos.

Su obra ha merecido algunos reconocimientos como el IV Premio Nacional de Poesía “Germán List Arzubide” en 2020, los Juegos Florales “Lagos de Moreno” en el área de cuento en 2020 y el Premio Estatal de Poesía Joven “Rogelio Treviño” en 2017. Sus textos aparecen en revistas de México, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos como Punto de Partida, Punto en Línea, Tierra Adentro, Grafógrafxs, Buenos Aires Poetry, Altazor, Visitas al Patio, Rio Grande Review, Nueva York Poetry Review, además de una decena de antologías.

DATO

Es director editorial de Sangre Ediciones y director general de la revista Fósforo. Literatura en Breve

