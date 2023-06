Participará obra de chihuahuense en Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicana

La escritora chihuahuense Arelí Chavira se encuentra emocionada y contenta de obtener otro éxito en su carrera, ya que su libro “Cuatro habitaciones de Mariana” fue aceptado en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicana (Fenalem), la cual se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre teniendo como sede las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

“Cuatro habitaciones de Mariana” es un libro de relatos que conserva una misma protagonista a pesar de que las historias son individuales. Mariana es una mujer independiente que intenta cuidar de ella misma lo mejor que puede, pero que, al igual que muchas mujeres, tiene temores, deseos, anhelos, inseguridades, enojos, tristezas, dudas, satisfacciones y que además vive en una sociedad que no se lo deja nada fácil.

“Nos platica de las habitaciones que tenemos dentro de nuestro interior; cada una de las personas posee distintas, tal vez, pero creo que éstas son las más representativas: la del temor, la del amor y otros descalabros, la de los sueños y proyecciones, la de las revelaciones. En cada una de ellas, escuchamos a la protagonista contar sus experiencias cotidianas, que bien podrían ser las de todos, y nos lleva a reflexionar sobre las nuestras. Es un personaje que podemos encontrar a la vuelta de la esquina”, dijo la escritora.

De igual forma, expresó para este medio de comunicación sobre este logró: “Escribir siempre me implicó un temor muy fuerte, ya que te pone frente a tus demonios y ante los demás, se necesita ser valiente o quizás desfachatado para decidirse a hacerlo. A pesar de mi inseguridad llevé el proyecto a inscribir al Programa Editorial Chihuahua (PECh), y al paso de las semanas, contrario a mis suposiciones, recibí mi segunda satisfacción, me avisaron que había sido uno de los elegidos para su publicación. La primera fue haber hecho las cosas con todo y miedo; darme cuenta que lo principal es creer un poquito en uno mismo, ponerse a trabajar e ir sorteando las dificultades que se presenten.

“La tercera satisfacción la recibo ahora que han aceptado mi libro en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (Fenalem). La verdad, pensé que no lo lograría, sólo de imaginar la cantidad de estupendas autoras que hay en este país que estarían interesadas en enviar sus trabajos, me desanimaba por completo; confieso que me postulé en el último día a los pocos minutos de que se cerrara la convocatoria. Y es que, al menos yo, tengo que luchar con esos fantasmas interiores que me dicen al oído: tú no puedes, no eres capaz. Cuando vi mi nombre en la lista de autoras aceptadas, de verdad, no lo podía creer, pensé: ¿ahora qué voy a hacer?, pues participar en esta genial e importante feria con todo y miedo.

La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (Fenalem) fue creada en 2020 como parte del proyecto EscritorasMx con el objetivo de promover, difundir, visibilizar, la obra de las escritoras mexicanas en territorio nacional e internacional, ya que las mujeres que escriben suelen no tener la misma proyección que los varones.

Desde entonces se han llevado a cabo tres ediciones, dos de manera virtual y una de forma híbrida, en la que el estado de Guanajuato fue el anfitrión en cuatro municipios diferentes. Más de 200 escritoras de todas las edades, géneros literarios y de muy distinta trayectoria, un abanico muy interesante, participaron en esta última edición.

Por otra parte, la escritora, originaria de Camargo, ha escrito tres libros de relatos: “Mudanza de Jazmín” y “Zona de amigos”, en coautoría con Jesús Chávez Marín y “Cuatro habitaciones de Mariana” escrita de forma individual; además de dos poetazos llamados “Lo que nos unión” y “Luces encendidas”, y hoy en día se encuentra trabajando en otros proyectos que en un futuro cercano dará a conocer.