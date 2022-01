Presenta Guadalupe Guerrero su libro “Intervida”

La escritora Guadalupe Guerrero, quien cuenta con años en este arte, presenta su libro “Intervida” que son poemas en prosa, un ejemplo de ello: “Cuando una flor nace, nace por partes, primero como un todo, semilla que cae en buena tierra”; informó que el tiraje es de 100 ejemplares y consta esta obra con un poco más de 40 páginas.

“Es un libro que me ha costado mucho escribir, y del cual he recibido mucho apoyo, sin embargo, para escribir poesía se tiene uno que retirar prácticamente del mundo que la rodea a una, ya que no se ve con agrado que una mujer deje todo por la pluma, pero para mí es un gran logro, de igual modo es una denuncia muy fuerte sobre el trato que le dan a la poeta”.

Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La prolífica escritora ya tiene en su haber varias obras entre ellas se encuentran: “A veces la soledad y no tiene más remedio”, “Notas desde la montaña” premio Testimonio 1991, siendo la primer mujer en obtener este reconocimiento; “La virgen del cholo”, recibiendo una mención honorífica por este trabajo en el Concurso Tradicionales Orales Populares en 1994, otorgándole este premio Víctor Hugo Rascón Banda; sólo por mencionar algunos de sus escritos ya que hasta la fecha lleva aproximadamente 11, si deseas obtener el reciente libro “Intervida” puedes contactarla en sus redes sociales en Facebook como Guadalupe Guerrero, de igual manera en el número telefónico (614) 101-7839, la autora pondrá en tus manos este ejemplar a un precio de mutuo acuerdo.

FRASE

“Yo creo mucho en el valor de la libertad, a la hora de crear no es una poesía maldita, tampoco es verso blanco, pero sí mucha poesía en prosa y verso”