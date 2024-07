Presenta la escritora Angélica Calderón su obra literaria en la Felif

En la reciente edición de la Feria del Libro de la Frontera (Felif), participaron diversos escritores y escritoras a nivel local, estatal, nacional e internacional, donde dieron a conocer sus recientes escritos, como fue el caso de la chihuahuense Angélica Calderón, quien a través de su relato “La vida sigue”, que está incluido en el libro “Mujeres perfectamente imperfectas” tomo IV, narra los altibajos de su vida los cuales enfrentó con resiliencia, y lo que han convertido en la mujer que es hoy en día, esperando que su historia inspire a las demás mujeres a contar la suya.

Sobre este trabajo, Angélica Calderón habló con este medio de comunicación indicando: “En el libro donde yo participo es el tomo IV, son 13 historias inspiradoras de mujeres dirigidas por la escritora Ruth Vargas, quien es la creadora de la serie ‘Mujeres perfectamente imperfectas’; cada relato ofrece ejemplos de superación y fortaleza personal de mujeres que viven en Ciudad Juárez.

“Yo soy una de las colaboradoras y comparto mi propia historia en el capítulo número siete titulado ‘La vida sigue´, en el cual narro una parte significativa de mi vida, abordando mis aciertos, fracasos y retos más fuertes. Además, se revela una historia que va más allá de la ficción: es la crónica valiente y sincera de una niña que enfrentó desafíos que pusieron a prueba su espíritu y su fortaleza.

“Esta historia nos sumerge en la vida de una protagonista que no sólo enfrentó la pérdida abrumadora de su madre, sino que también una enfermedad que transformó su mundo por completo. Nos invita a un viaje íntimo y conmovedor a través de sus emociones más profundas, sus miedos y sus momentos de esperanza.

“De ahí el nombre del libro ‘Mujeres perfectamente imperfectas’, ya que una poderosa aceptación de nuestra naturaleza humana y femenina, reconociendo que todos tenemos imperfecciones y que éstas son parte natural de nuestra experiencia. Este concepto representa una liberación significativa de la carga autoimpuesta de alcanzar la perfección.

“En lugar de aspirar a un ideal inalcanzable, el título invita a abrazar nuestras imperfecciones como elementos que nos hacen auténticas y únicas. Celebrar nuestras imperfecciones es un acto de empoderamiento y autoaceptación, promoviendo una visión más realista y compasiva de nosotras mismas como mujeres”.

Introducción al mundo de las letras

“Fue parte de mi búsqueda personal de sanación. Desde pequeña, siempre fui una ávida lectora y la lectura ha sido una pasión constante en mi vida. Casualmente, me enteré de la lectura del libro 'Mujeres perfectamente imperfectas tomo III', en el que una compañera de la maestría participaba. Desde que asistí a la lectura, me sentí profundamente impactada por las historias de mujeres que habían vivido situaciones difíciles y cómo las superaron.

“Este encuentro resonó fuertemente en mí y me motivó a participar en el proyecto. Consideré que podría ser una buena oportunidad para sanar a través de mi narrativa personal, explorando mis propias experiencias y compartiendo mi viaje de autodescubrimiento. Escribir mi libro no sólo fue un acto de expresión creativa, sino también una forma de conectar con mi niña interior y abrazar mi historia de vida con amor y aceptación. Esta experiencia no sólo ha enriquecido mi vida personal, sino que también me ha permitido contribuir con una voz propia al diálogo literario, esperando inspirar y empoderar a otras mujeres que puedan resonar con mi historia".

Mensaje

“El mensaje de mi trabajo es que más allá del dolor y la adversidad, la vida no se detiene ante la adversidad; a pesar de las pruebas más duras, la vida continúa su curso, ofreciéndonos la oportunidad de crecer, de amar y de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Además, también como parte central de la narrativa está un recordatorio inquebrantable de la importancia de una madre en nuestras vidas. Una madre no sólo nos da vida, sino que también nos guía con amor y nos da fuerza para enfrentar los desafíos más difíciles.

“Sin embargo, el haber escrito este capítulo del libro me deja una gran satisfacción profunda y gratificante; en primer lugar, forma parte de mi proceso de sanación personal y de búsqueda de bienestar y sentido en mi vida. Abrir mi corazón para sanar a mi niña interior ha sido una experiencia transformadora.

“A través de mi historia, he explorado mis propias cicatrices y espero que pueda resonar con otras mujeres que hayan pasado por experiencias similares. Quisiera que el capítulo y el libro entero, no sólo inspire, sino que también sirva como un faro de esperanza y empoderamiento para quienes lo lean. Ver mi trabajo completado y saber que podría tener un impacto positivo en otras personas es una de las recompensas más gratificantes que he experimentado.

“Además, el proceso de escritura, redacción y revisión me ha enseñado valiosas lecciones sobre perseverancia, autenticidad y la importancia de compartir nuestras historias; en resumen, haber escrito un libro me deja una satisfacción profunda y duradera, sabiendo que he cumplido con un propósito significativo y posiblemente haya hecho una diferencia en la vida de quienes lo lean”, expresó Angélica Calderón.

Trayectoria y publicaciones

La originaria de la capital es licenciada en Administración de empresas y cuenta con un doctorado en Ciencias Administrativas, asimismo, es investigadora, siendo sus líneas de investigación bienestar y estrés laboral; además, imparte clases en una universidad privada de materias relacionadas con la administración y metodología de la investigación en diferentes carreras.

También cuenta con publicaciones de investigación en revistas científicas como:

