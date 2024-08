Presenta la escritora chihuahuense su libro "Versos y cantares tristes de la Conquista"

La chihuahuense Rosa Elia Chávez Acosta, poeta y narradora llevó a cabo con éxito la presentación de su libro “Versos y cantares tristes de la Conquista” en el Museo Sebastián, evento cultural organizado por Ediciones Arboreto y donde estuvieron como invitadas especiales las reconocidas escritoras Renné Nevárez Rascón y Silvia González Delgado.

La autora informó que es una obra poética del subgénero elegía y en ella ha plasmado, por medio de los versos, una parte magnífica y a la vez trágica de la historia de México, como lo fue la caída de Tenochtitlan, cautivada por el amor a sus ancestros y con ello a los pueblos originarios de una época en que el pueblo mexica se encontraba en su máximo esplendor, dio voz, dice, a los “vencidos”.

“Cierto día llegó a mis manos una obra titulada: Visión de los Vencidos, del maestro Miguel León Portilla, al leerla fue tal el efecto que tuvo en mi persona, que tomé la decisión, y en base a la elección de algunos fragmentos, escribir esta obra poética, emanada de esa parte de la historia, con los sucesos de aquel entonces. Es un compromiso que tengo con la sociedad, el contribuir con un granito de arena y de esa forma lograr o al menos intentar, enamorar a quien lea Versos y Cantares Tristes de la Conquista, y vea con otros ojos el valor del pueblo o pueblos que nos anteceden”, expresó.

Cabe mencionar que este libro tuvo un tiraje de 150 ejemplares y es su primer trabajo en solitario, ya que anteriormente, ha participado en algunas antologías literarias como: Letras aplazadas (2017), Calameo (2021), Emociones en tiempos de pandemia (2021), Contraviento de palabras (2022), Semilla del Alma-Sbak´chúlel (2023), Cartas a las ancestras (2023), Coordenadas de Voces Femeninas (2024), Con Alma de Letras, (en proceso de edición y publicación) y Versos y Cantares Tristes de la Conquista (2024).

Señalando que esta obra es muy importante en su vida como miembro de una sociedad y también como escritora, ya que, al escribirla, le ha permitido darle voz a ese pueblo que lo perdió todo o casi todo, y fue víctima de la “Conquista”.

Su género predilecto dio a conocer que indiscutiblemente es la poesía, ya que para ella es el cimiento de todos los géneros literarios; además, dice que puede decir con toda seguridad que la poesía la ha elegido a ella, ya que, desde sus más remotos recuerdos, la cautivó de inmediato con su ritmo y figuras literarias.

“Es imposible inclinarme por una sola obra, o un solo escritor, ya que a lo largo de mi transitar por la lectura, he tenido la fortuna de conocer toda una diversidad de obras, entre ellas de Édgar Allan Poe, Rosario Castellanos, Carlos Pellicer, Manuel Payno, y qué decir de Juan Rulfo, entre muchísimos otros, que han marcado mi vida y la han fortalecido, también he leído poesía de todos los tiempos, la misma que me ha mostrado su riqueza, y en base a ella, he adoptado mi propio estilo, puedo decir que nací con la poesía de una forma intrínseca, es como si tuviera sus propios planes conmigo y yo feliz me dejara llevar por sus caminos, sus amaneceres, en sus noches de luna y en las hojas del árbol, cubierto de aves y de canto”, dijo.

Asimismo, algunos de sus libros favoritos expresó que son: “El llano en llamas”, de Juan Rulfo, que le ha dejado una huella muy importante, así como “Visión de los vencidos”, del maestro Miguel León Portilla; “Minas del retorno” de Carlos Montemayor, entre otros, cada obra la ido transformando positivamente.

Finalmente aconseja a los padres de familia que tengan libros en casa para que cuando sus hijos los vean los tomen y los lean, ya que, señala, es muy probable que de esta forma se formen nuevos lectores, quienes mediante la lectura aprendan a manejar sus emociones y a ser más felices, tomando mejores decisiones en su vida.