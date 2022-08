Presentarán su libro “Zona de amigos” los escritores chihuahuenses Arelí Chavira y Jesús Chávez

Con 10 años de trabajar como socios en el arte de la literatura, los escritores Arelí Chavira y Jesús Chávez Marín presentarán este viernes 19 en Casa Redonda, a las 19:00 horas, el libro “Zona de amigos”, donde estarán como invitados especiales: Verónica Estrada, Gonzalo García Terrazas y Emmanuel Ortiz, asimismo, la maestra de ceremonia será Amparo Chávez; donde al final del evento para los interesados que deseen obtener esta obra podrán obtenerla si desean autografiada por los autores.

“El mensaje u objetivo que deseamos mandar por parte nuestra, ya que finalmente el lector es quien toma su propio mensaje de cada obra, es volver al asombro de la niñez, cada vez que tenemos una actitud lúdica, alguna expresión que nos recuerda a los niños, siempre nos regaña porque los adultos se supone que ya no debemos de hacer eso, porque debemos de madurar, este libro es para acordarnos que dentro de nosotros está ese niño aburrido diciéndose en qué me vine a convertir, si yo era otra cosa, quería otra cosa de mí, entonces con esta obra se refresca ese niño o niña para poder mostrarlo de vez en cuando y recordar que era lo que deseábamos y que posiblemente todavía no es tarde para lograrlo”, expresó Arelí Chavira.

Jesús Chávez Marín y Arelí Chavira presentarán este viernes 19 en Casa Redonda, a las 19:00 horas, el libro “Zona de amigos” / Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

“Luego de mucho tiempo de no verse, Alba y Joel coinciden en otra ciudad, en el funeral de una de sus maestras de la primaria. Durante un fin de semana, con la alegría del encuentro y con la tristeza del acto al que asistieron, se entabla entre ellos una conversación animada y memoriosa; se tejen los recuerdos donde hubo de todo, la alborada de los amores, el dolor, el ingenio, la traición, el ejercicio de la solidaridad”, esto y más podrás leer en esta obra que te llevará al pasado de tu infancia.