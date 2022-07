Volverá Rosa Montero a México para presentar “El peligro de estar cuerda”

GIJÓN. Rosa Montero presentó ayer en el marco del 35 aniversario de la Semana Negra de Gijón, norte de España, “El peligro de estar cuerda”, novela con la que estará en el Hay Festival Querétaro, que tendrá lugar en septiembre próximo y también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que iniciará el próximo 26 de noviembre.

“Estoy feliz de volver a estar en México, es un país eléctrico, es un país de alto voltaje con cantidad de diferencias, de culturas distintas, de niveles, de conocimientos, de peculiaridades, la verdad es que es un sitio riquísimo”, indicó Montero, una de las escritoras más asiduas a la Semana de Novela Negra de Gijón.

“Voy a México desde hace mucho tiempo, he ido muchas veces, casi todos los años voy por lo menos una vez y en 2021 ya estuve, pero este año iré dos veces”, expresó y aseguró que “siempre me he sentido muy querida en México, con ese cariño y esa fuerza que tienen los mexicanos, esa especie de brillo, intensidad, originalidad”.

En “El peligro de estar cuerda”, la escritora parte de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas, para ofrecer un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental.

Montero citó que la primera línea del libro dice: “siempre he sabido que hay algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza”, lo cual ella misma ha vivido, pues siempre sentía que su cabeza iba paralela a los demás, y esa sensación, esa inquietud, se hizo más grave cuando a los 17 años tuve la primera crisis de pánico, de tres que ha tenido en la vida.

“En ese momento creí que estaba loca y necesitaba preguntarme qué me pasaba, porqué necesitaba meterme en una esquina de mi casa sola durante días, semanas, meses, años a escribir mentiras, a preguntarme qué es lo que llamamos trastorno mental, qué es lo que llamamos cordura y cuál es el límite entre lo real y lo imaginario, porque para mí la realidad y la fantasía tienen unas fronteras muy borrosas”, compartió.

Aseguró que sobre ello ha leído muchísimo, también ha escrito artículos y en muchas de sus novelas hay personajes con trastornos mentales, son temas que siempre han estado ahí “y tras escribir ‘La buena suerte’, recibí un telegrama de mi inconsciente para hacer esta novela, porque uno no escoge los libros que haces, los libros escogen a uno”.

Para Montero, haber escrito “El peligro de estar cuerda” ha sido serenador y le ha dado una sensación de logro vital, de poder hacer un mapa mental del mundo de cosas que son importantes para ella y descansar, poder decir ahora lo entiendo. “Ahora entiendo mucho de lo que me ha movido, conmovido, turbado, entonces es como haber quitado ruido, este libro me ha ayudado un poquito, no me ha dado todas las respuestas, pero me ha ayudado de alguna manera a perderle el miedo a la muerte, pues yo escribo para perderle el miedo a la muerte”, apuntó.

En el marco del aniversario 35 de la Semana Negra de Gijón, los escritores españoles Lorenzo Silva y Noemí Trujillo presentaron “La forja de una rebelde”, el segundo libro que tiene como protagonista a la inspectora de la Policía Nacional de España, Manuela Mauri, después de “Si esto no es una mujer”, la primera novela de esta saga.

Además, el festival contó con la presencia del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien participó en el conversatorio “Borges, una Literatura”, junto con el escritor y director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, Juan Sasturain, quien estuvo telemáticamente. El ex mandatario consideró a Borges como “el gran innovador” de las letras en español desde los tiempos de Cervantes y Quevedo.