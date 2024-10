¡Llegan a su fin FICH y FICUU! Cierran con broche de oro en El Palomar y el Teatro de Cámara

La capital del estado y su frontera más bella se hermanaron por medio de la música durante la noche de este domingo, al concluir de forma exitosa y con un sensacional duelo de estilos el Festival Internacional Chihuahua (FICh) edición Bicentenario, y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU).

El cierre oficial de las festividades chihuahuenses tuvo lugar en el Parque El Palomar con la presentación estelar de Panamá Cha Cha, banda originaria de Ciudad Juárez, formada por 12 talentosos músicos, quienes mezclan a la perfección experiencia y fescura.

Pese a haber cumplido apenas cuatro años de fundación, la agrupación ofreció sobre la concha acústica un espectáculo que nada le pidió a alineaciones en teoría con más tablas: la química que destilan los músicos fronterizos en el escenario es tal que parece que llevan décadas de trabajo compartido.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

La banda juarense impuso desde el comienzo de su presentación, pocos minutos después de las 21 horas, el estilo que los ha distinguido desde sus inicios y que ellos mismos definen como “tropicalidad”. Y a base de cumbiones norteños, con esencias de ritmos como el rock y el ska no les fue difícil armar la fiesta con las personas que se reunieron en el mencionado parque.

Y si bien no hicieron una entrada como la que, en su momento lograron por ejemplo, los espectáculos de Natalia Jiménez o de “Chavela y sus mujeres”, en ambiente nada se les puede reprochar a los asistentes, algunos de los cuales aprovecharon la propuesta rítmica de Panamá Cha Cha para, desde sus asientos, aplaudir o mover los brazos ante la cadencia o la fuerza de la melodía en turno.

Los intérpretes de “La hija de la cumbia”, “Tertulia”, “Fe Ciega”, “En mis sueños”, “Pablito” (aunque si a alguien le gustan los “giros de tuerca” musicales, debería darle oportunidad a “De un naufragio”, que verdaderamente es nostalgia pura) se dejaron querer y precisamente ofrecieron una agradable fiesta digna del cierre de cualquier festival.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Cierto, algunos permanecieron en sus lugares o de pie, pero inmóviles. Pero aún ellos no quedaron exentos de disfrutar una docena de consagrados en la música, cada quien combinando sus capacidades para formar Panamá Cha Cha, mostrando su talento y versatilidad en cada una de sus interpretaciones y haciendo gala de su estilo verdaderamente único.

Previo a la actuación de los juarenses, ahí mismo en El Palomar, la ciudad anfitriona dijo presente con el concierto de La Calle Cuarta, proyecto artístico integrado por Marco “El Dorado” Reyes, boxeador, compositor y cantante; así como Osmar Obed Enríquez Rodríguez, y Gustavo Alberto Enríquez Rodríguez

Como lo habían prometido con anticipación, su concierto abrió la jornada vespertina de este domingo, día de la culminación de los festivales, y lo hizo presentando diversos estilos musicales, desde el rap, hasta rock, pasando por géneros como la trova e inclusive, el trap.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

La jornada, sin embargo, comenzó algunas horas antes, en punto de las 18:00, pero en las instalaciones del Teatro de Cámara Fernando Saavedra, con la presentación de Juan Valdez Big Band y su homenaje a Frank Sinatra.

Quien asistió a este recinto, pudo disfrutar no sólo de un recital de corte intimista, sino de una verdadera época de oro en la vida nocturna de Ciudad Juárez, a través de un viaje al pasado con temas como “That's Life”, “My Way”, “Strangers in the Night”, “New York”, entre otros.

Verdaderamente, fue un emocionante concierto tributo al legendario cantante conocido cariñosamente como “La voz”, en cuyos compases se sumergieron los asistentes en una velada llena de nostalgia y sofisticación, pletórica de clásicos.

Por todo lo anterior es que puede decirse que, al menos en esta capital, las dos máximas fiestas de la cultura en el estado cerraron en esta ocasión con un “broche fronterizo” y musical, en el que todo mundo terminó más que satisfecho por la calidad de los elencos.