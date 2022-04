Los fantasmas de la finca en Sacramento

Allá a las orillas de Chihuahua capital, fue construida una lujosa casa muy a principios del siglo pasado. Se dice que sus dueños originales habrían sido los famosos Terrazas, no obstante, no hay manera de saberlo pues muchos de los antiguos registros de propiedad de esos lugares ya no se conservan.

Es junto al camino viejo que va a Sacramento donde esa vieja casona de adobe recibe a los visitantes y se muestra imponente entre el resto de casas que posteriormente fueron levantadas en las cercanías.

Su lujo antiguo emite melancolía y es difícil no trasladarse mentalmente a una época pasada, cuando aquellos muros fueron levantados. Se dice que sus habitantes la obtuvieron a un precio risible a mediados del siglo XX a causa de los rumores que corrían en torno a la propiedad.

Se dice no solo que sus paredes de adobe guardan terribles secretos cuya única evidencia a la fecha pareciera ser un par de espectros que ocasionalmente llegan a ver los habitantes de la propiedad o quienes llegan a visitarla.

Y no es que sea muy común encontrarse con ellos, pero coinciden las versiones en que se trata de dos entes similares en apariencia, aunque con atuendos completamente diferentes.

Del más antiguo se dice que es un varón joven, delgado y alto que viste una camisa blanca de olanes y zapatos de hebilla; su mirada sin embargo es lo que más queda gravado en la mente de quienes le ven, pues aseguran que de sus ojos azules se asoma una infinita tristeza que pareciera presa de sus labios siempre cerrados.

Del segundo ser, cuentan que es igualmente un joven alto y delgado, parecido en apariencia al otro, pero de ropa más moderna; camisa a cuadros, rojos y negros, dicen que lleva puesto aquel ser.

Desde el exterior este fantasma puede verse cuando cruza de un extremo de la casa al otro, y es frecuente encontrarlo en el área del comedor, donde dicen que aguarda por unos instantes junto a la puerta para luego esfumarse.

Nadie sabe cuándo aparecerán aquellos errantes espíritus, no obstante, llama la atención que el segundo de ellos comenzara a aparecer luego de que la finca fuera comprada… ¿Será acaso que guarda el secreto de su propia muerte, posterior a la compra de la propiedad?

