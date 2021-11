Hay personas que son calor, un calor gentil que abraza el alma, y justo así es como Luis recuerda a su abuela Carolina, quien lo crió como a un hijo hasta su último día. Su amiga incondicional, su segunda madre, partió hace diez años, pero el tiempo no impide que la recuerde cada día y la extrañe especialmente en los momentos importantes.

“Una parte de mí se fue con ella, porque su ausencia no se llenará con nada nunca y siempre faltara ella en mi mesa, en mí día a día”, expresó Luis al recordar a quien reconoce como su segunda madre, al crecer con su ejemplo, su cariño y sus mimos.

Le esperaba en casa con su platillo favorito preparado para después salir a caminar juntos y regresar con nieve en mano, con una sonrisa en su rostro al disfrutar la tarde. La recuerda buscando hasta por debajo de los zapatos esas monedas faltantes para completar el cobro del arbitraje del partido de futbol

“La extraño siempre antes de iniciar un partido, cuando me pongo mis guantes con su nombre escrito a manera de homenaje. La extraño siempre que recuerdo mi infancia porque crecí con ella, la mujer que me educó, que me crió y me apoyó siempre. No todos tienen la dicha de crecer con dos mamás y yo la tuve, tuve la fortuna de sentir ese gran amor al doble”, expresó Luis.

Desde que partió, el 26 de mayo del 2011, Luis la recuerda todos los días, en algunas ocasiones revive en su mente los mejores momentos que compartió con ella. Recuerda su propia preocupación al ingresar al kínder, porque ¿quién cuidaría de su mamá si no estaba él en casa?

Durante los últimos diez años, Luis la recuerda cada día encendiendo una veladora frente a la virgen que le regaló, la visita cada mes en su tumba y se asegura de llevar a casa un platillo de comida china para recordar cuanto le encantaba a su madre.

Luis se abstiene de visitar a Carolina en el lugar donde descansan sus restos el Día de Muertos. Prefiere la conexión con sus recuerdos que le da la intimidad de acudir cada día 26 de cada mes.