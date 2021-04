Esta es la razón por la que siempre hay luna llena durante el Sábado Santo

Parral, Chih.- ¿Alguna vez te has preguntado por qué “casi” siempre hay luna llena durante la noche del Sábado Santo? No es casualidad, al igual que no es aleatorio el que cada año cambie la fecha de Semana Santa, la cual es seleccionada acorde al ciclo lunar ¿pero por qué?

Todo comienza con la celebración de la Pascua Judía, que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud vivida en Egipto, fecha en que según la tradición ocurrió la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Para los judíos esta fiesta es conmemorada el día 15 del mes nisán, que da inicio con la primera luna nueva posterior a la primavera, independientemente del día de la semana que toque.

Para la Iglesia Católica, y desde el primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral (alrededor del 21 de marzo).

De acuerdo con esta lógica de celebración, la Semana Santa puede ocurrir entre el 22 de marzo y el 25 de abril, teniendo un lapso de 35 días de probabilidad; sin embargo, la mayoría de las ocasiones la Pascua coincide con la primera o segunda semana del cuarto mes, siendo la fecha más frecuente el 19 de abril.