Marcela Enns, la menonita que documenta la vida de su comunidad en redes sociales

Marcela Enns es una menonita de 30 años que vive en la Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, quien a través de videos publicados en redes sociales da a conocer la vida que lleva en su comunidad día a día.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, la menonita chihuahuense ofrece una visión que pocos conocen de su pueblo, desde sus orígenes y cosas que la mayoría desconoce de ellos, hasta la vida cotidiana de sus pobladores, para esto, usa plataformas sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Youtube.

El amor que tiene Marcela a sus raíces la llevó a romper paradigmas y mostrar una realidad que pocos conocen sobre su cultura, ya que la mayoría de las personas creen que los menonitas son personas muy conservadoras o que no utilizan Internet.

Así, decidió incursionar como creadora de contenido en el año 2013 con su cuenta de instagram Dietsche Mejal en alemán (menonita mexicana) y paulatinamente abrió su canal de Youtube Menonita Mexicana en 2018, plataforma donde sube videos. Comentó que la principal razón que la inspiró a subir videos fue principalmente a la falta de contenido en alemán bajo (Plautdietsch) que no fuera exclusivamente religioso.

De este modo, comenzó a hacer contenido en Plautdietsch, pero con sentido del humor y enfocado a informar; conforme fue creciendo en sus plataformas y se hizo más conocida, sus suscriptores y seguidores le pedían contenido en español, por lo que ahora hace en ambos idiomas.

Marcela Enns mencionó que la finalidad de su contenido es el de romper los estereotipos que tiene la cultura menonita, ya que incluso muchas de las personas creen que los Amish y los Menonitas son lo mismo. Aseguró que en documentales, su cultura solo se muestra a las comunidades tradicionales y conservadoras, dice “son muy interesantes pero no todos siguen ese tipo de vida”, aclaró que muchos usan electricidad, vehículos, celulares e Internet.

También su camino como creadora de contenido fue inspirado por su abuelo, la joven dijo que él siempre quiso que sus hijos aprendieran cosas fuera de la comunidad, cosas nuevas y diferentes, además dice sentirse identificada con su personalidad ya que ambos comparten un sentido del humor sarcástico y sin miedo del qué dirán las personas.

Mencionó que vivir en los campos menonitas en Cuauhtémoc es muy tranquilo y que aprecia poder ver crecer los alimentos que producen, así como poder disfrutar de la libertad y de ser un lugar silencioso.

Marcela habla alemán bajo (plautdietsch), español, alemán e inglés. Su lengua madre es Plautdietsch y es lo que habla mayormente en su hogar y con su familia. El español lo aprendió desde pequeña, ya que sus padres no la enviaron a una escuela menonita debido a que querían que aprendiera español a una temprana edad. Después fue a una escuela menonita integrada a la SEP, donde también daban clases de Alemán. dijo que el alemán nunca lo usa, ya que no tiene con quién hablarlo y no es un idioma que la haga sentir segura, sin embargo, lo entiende y lo escucha sin problemas.

Entre menonitas, aseguró que el 98% hablan el Plautdietsch y aquellos que han crecido fuera del país, como Canadá o Estados Unidos, hablan inglés.

La vida como menonita en Chihuahua

Marcela comenta que le gusta poder vivir en un lugar donde se siente identificada con su cultura, pero también convivir con personas fuera de la comunidad. “La cultura mexicana es tan rica y hermosa, tanto que ofrecer y no se diga la comida tan exquisita. Tuve la oportunidad de convivir con personas que no eran menonitas desde una edad pequeña, así que tuve presente las dos culturas en mi vida por siempre. Es un gran regalo poder tener esa oportunidad”, agregó.

Los antepasados de la joven llegaron a Chihuahua en tren provenientes desde Canadá, cuando su abuelo era pequeño; los padres de Marcela nacieron y se criaron en Cuauhtémoc al igual que ella. Sus raíces son provenientes de Europa Occidental y del este de Rusia.

Actualmente, en el municipio de Cuauhtémoc viven alrededor de 33 mil menonitas. Su vida y creencias se basan principalmente en la paz, la justicia y la no resistencia. Los menonitas dicen que la violencia “no es la voluntad de Dios” esto, haciendo referencia a la guerra, la hostilidad entre razas y clases, el abuso infantil, el abuso de mujeres y cualquier tipo de violencia; sin embargo, no significa que todos los menonitas siguen estas doctrinas.

La historia de los menonitas inicia cuando un sacerdote llamado Menno Simons, se unió al movimiento anabautista después de un largo período de autorreflexión y estudio de la Biblia. Lo llevaron a aceptar la enseñanza anabautista del bautismo de los creyentes, que una persona se debe de bautizar por decisión propia. Esto creó mucha controversia en aquellos tiempos, por lo cual fueron perseguidos, torturados y asesinados. Por este motivo buscaron nuevos lugares para vivir, y se mantenían separados para evitar nuevas persecuciones.

Las comunidades menonitas de Cuauhtémoc mayormente se dedican a la agricultura, ya que cuando vivían en Rusia y Ucrania se dedicaban a esto. Son conocidos por ser buenos agricultores. También hay muchos que se dedican a la compra y venta de maquinaria, lo que se ve mucho por el Corredor Comercial. Hoy en día también hay profesionistas entre los jóvenes, que tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la escuela de campo o preparatoria.

Así como hay menonitas que estudian en la universidad, también existen muchos que viven fuera de la comunidad, pero normalmente son menonitas modernos. Algunos se van por cuestiones de no sentirse cómodos dentro de la comunidad, otros para estudiar, algunos otros por oportunidades de trabajo o encuentran al amor de su vida en otro continente.

Pese a esto, en Chihuahua también existen comunidades conservadoras que ya usan electricidad y vehículos. Pero las familias más tradicionales se han ido a otros estados y países. Algunos se apartan y no conviven mucho fuera de su región, tanto como con familiares que no son conservadores o personas que no son de su comunidad. Basan su estilo de vida en sembrar sus alimentos, vivir de la agricultura y cuidar su granja.

Entre ellos, la mayoría, cuentan con familiares viviendo en alguna otra parte del mundo y se visitan mutuamente. Marcela dijo que es para mantenerse conectados, también aceptan a personas que no son menonitas dentro de la comunidad, incluso tener parejas de otra raza o cultura, Macerla Enns dijo que hay familias chihuahuenses viviendo en los campos con los menonitas.

La joven se ha viralizado en sus redes sociales debido a los aportes sobre su comunidad. En días pasados trabajó con el influencer Beto Pasillas, quién la visitó en los campos para grabar el documental Menonitas Mexicanos, en el cual ella aparece y muestra su cultura.

Curiosidades que nadie conoce de los menonitas

Marcela revela algunos de los enigmas que gira en torno a esta cultura:

* Los menonitas nunca han sido polígamos. Tener más de una pareja es totalmente inaceptable. La confusión que existe respecto a esto se debe a la comunidad Mormona de Nuevo Casa Grandes ya que ambas culturas llegaron casi al mismo tiempo a Chihuahua y ambos grupos son de personas blancas.

* Matt Groening, el creador de Los Simpsons, es descendiente de menonitas por parte de su papá.

* Tenemos una estación de radio en Plautdietsch. Fue creada por el señor Abram Siemens que actualmente trabaja en este medio. También creó la Rundschau, que es el periódico en Alemán y Plautdietsch, con información relevante de menonitas localmente e internacionalmente.

* Muchas familias menonitas no tienen televisión porque es malo, pero si usan computadoras, tabletas y celulares con Internet.

* Hay personas que se identifican culturalmente cómo menonitas, las costumbres y tradiciones pero no practican la religión menonita.

* “En los tiempos de la juventud de mis padres, los vestidos y camisas se hacían de la tela de los sacos donde venía la pastura para los animales, ya que eran hechos de tela de algodón. Por eso en las fotos de antes, los vestidos no eran de colores tan oscuros. De esta forma podían ahorrar dinero y no tener qué comprar tela” concluyó.