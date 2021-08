Marco Ruvalcaba pasa de las montañas a las conferencias

El montañista chihuahuense Marco Ruvalcaba debido a su gusto por el senderismo, campismo, rapel y escalada crea el proyecto “Montañas con Propósito”, siendo uno de los fines de este programa la actividad física, ya que toda persona con cualquier nivel de condición es invitada a que salga a la naturaleza, a practicar escalada, alpinismo, entre otros.

“Mediante pláticas a niños y jóvenes se les invita a soñar, pero lo más importante que sepan que sus sueños los pueden lograr, su servidor junto a los patrocinadores llevamos las pláticas de manera altruista a escuelas y asociaciones donde además se habla de la importancia del cuidado de la persona en su mente y su alimentación, así como en salir y cuidar a la naturaleza, brindando también a la comunidad de manera gratuita a pláticas y clínicas de senderismo y de montañismo seguro”, informó Marco.

“Me atraen mucho los retos de la naturaleza, lo desconocido, el llegar a una cumbre donde nunca has estado, visto y al estar en la cima sentir ese sentimiento de gusto, conocimiento y logro, es lo que me atrae”, señala.

Sobre el Monte Everest se le cuestionó si estaba entre sus planes futuros el escalarlo, dando un sí, “desde niño sabemos de él y lo conocemos, el Everest me atrae, sin embargo, lo que no me agrada es que está sobresaturado, podemos ver en las redes sociales las famosas filas enormes que hay para llegar a subirlo, pero claro que sí me gustaría subir una montaña de 8 mil metros, igual puede ser éste o alguna otra que hay en esa zona, existen 14 mínimo que miden igual, más de 8 mil metros”.

Desde joven inició en este deporte, siendo su primera expedición en 1997 cuando cruzó las Barrancas del Cobre, para el 2017 incursiona en alta montaña subiendo volcanes en México. “En el 2017 recorrí cuatro volcanes, en 2018 se realizaron siete asensos a los volcanes y en el 2019 fueron seis ascensos a nuestros volcanes, para el 2020, cuatro ascensos. En el 2021 llevo 12 ascensos, tres internacionales en Ecuador y cinco en Bolivia cumpliendo 33 ascensos en alta montaña desde enero del 2017 hasta hoy”, finalizó.

NUMERALIA:

Montañas ascendidas

Pico de Orizaba (5)

Iztaccíhuatl (3)

Nevado de Toluca (4)

Sierra Negra (1)

Malinche (5)

Nevado de Colima (2)

(Amacuilecatl) Pies del Iztaccíhuatl (1)

Monte Tláloc (4)

Ruco Pichincha (1)

Illiniza Norte (1)

Cotopaxi (1)

Pico Tarija (1)

Pico Austria (1)

Pequeño Alpamayo (1)

Huayna Potosí (1)

Acotango (1)