Muere el director, dramaturgo y maestro José Luis Ibáñez

A los 87 años de edad, falleció el director, dramaturgo, guionista y formador de múltiples generaciones de artistas teatrales José Luis Ibáñez.

La Secretaría de Cultura informó del deceso, sin mencionar las causas. Bajó el telón para en maestro originario de Orizaba, Veracruz, quien formó parte de la primera generación de Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alma mater donde labraría un largo y fructífero camino como docente y creador.

📸 Barry Domínguez

Por su parte, la cuenta de Twitter de Cultura UNAM compartió parte de una entrevista que Ibáñez concedió a la Revista de la UNAM, en la que recuerda el origen de Poesía en Voz Alta, el colectivo en que colaboró junto a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro y Juan José Arreola, entre otros, entre 1956 y 1960.

Para honrar la memoria y el trabajo de José Luis Ibáñez, te dejamos la serie de audios "En los Siglos de Oro", donde él lee obras destacadas de la lírica en español producidas en ambos lados del Atlántico en los siglos XVI y XVII:

“Quisiera responder de un modo que no entrañe ninguna intención crítica, que no podría yo tener, pero responder con todos los riesgos diciendo que como en muchas cosas en que uno participa, como su propia vida, su organismo, uno no tiene muchas veces conciencia de lo que está haciendo, y algunas veces hasta es deseable no tenerla, sobre todo en actos de amor.

“Es el caso de una actividad teatral que sucedió ya hace muchos años, en la que nos unió no un saber, no una conciencia, no un postulado como cuando hay un grupo que se integra porque alguien propone una cosa, sino un imán que nos atrajo, como lo comprobaría el hecho de que somos todos de muy diversas extracciones y caminos y como también lo prueba el hecho de que, pasando ese contacto de entusiasmo, cada quien se fue por su lado y no permaneció, como quizá no le correspondía.

“A partir de eso, lo que quisiera expresar es la conciencia que tengo después del hecho, y que es como haber tenido, si se puede ejemplificar así, un sueño muy recordable al que regresa uno para encontrar el hilo de estas experiencias, pero que probablemente vistas desde este lado y a esta distancia, puede que sean falsas, ¿no? Por una parte, ninguno de nosotros sabía bien lo que estaba haciendo, y quizá esa sería la característica fundamental: la de no saber”.

Sus palabras son reflejo de su pensamiento. Un curioso eterno, ese fue José Luis Ibáñez.

El director de montajes como Divino Narciso y La muerte se va a Granada, fue un estudioso del teatro del Siglo de Oro, al cual se dedicó desde los años sesenta, pero antes, en 1959, presentó en México Las criadas, de Jean Genet.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, también informó sobre su deceso y envió su más sentido pésame a familia, amigos y alumnos.

Murió el maestro José Luis Ibañez, pilar del teatro en México. Director de escena, traductor, decano del teatro universitario, fue maestro de muchas generaciones, siempre generoso y amable. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y alumnos.

La cuenta de TV UNAM citó uno de los versos más famosos de La vida es sueño, para recordar a su querido maestro.

¿Qué es la vida? Un frenesí / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca



Despedimos a nuestro querido José Luis Ibáñez, quien ya es un sueño.🖤🖤🖤

Precisamente, el texto de Calderón de la Barca cumplió una exitosa temporada en un montaje de José Luis Ibáñez, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón en 1995.

La titular del INBAL, Lucina Jiménez, aseguró que el maestro fue un gran impulsor del respeto a la academia y a la ética actoral.

José Luis Ibañez formó generaciones, compartiendo el universo del teatro clásico, sus metáforas y su dicción, haciendo a cada estudiante investigar desde su propia experiencia. Gran impulsor del respeto a la academia y a la ética actoral. Decano del Teatro Universitario. QEPD.

La Cátedra Bergman de la UNAM, recordó en un tuit cómo Ibáñez “formó a miles de teatreros y revolucionó la manera de pensar el teatro en verso en este país. Fue un amante de la palabra y un entrañable docente. Gracias por tanto”.

La #CátedraBergman lamenta profundamente el fallecimiento de José Luis Ibañez. Participó en esta Cátedra, formó a miles de teatreros y revolucionó la manera de pensar el teatro en verso en este país. Fue un amante de la palabra y un entrañable docente. Gracias por tanto.

En tanto, el IMCINE apuntó que José Luis Ibáñez, hombre de teatro, “también supo dotar de novedad al cine. Lo hizo con el mediometraje Las dos Elenas de la película Amor, amor, amor, o la provocadora Las cautivas. Buen viaje, José Luis, seguimos viendo tus historias en las pantallas”.

José Luis Ibáñez fue profesor de la UNAM durante más de medio siglo. La Universidad le otorgó uno de sus máximos reconocimientos en 2001 por su labor en la creación y difusión cultural. Su largo camino en la escena de este país comenzó en los montajes de Poesía en Voz Alta, en 1955.

