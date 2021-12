Narra la distopía de un mundo en crisis

GUADALAJARA.- Al planeta le queda de vida menos de la mitad de un siglo tal como lo conocemos hasta ahora, advirtió Imanol Caneyada (San Sebastián, 1968). La deforestación, la explotación minera, la escasez de agua, el desarrollo tecnológico, el consumismo del ser humano y su actitud individualista, ha puesto fecha para la destrucción del mundo, refirió el escritor en entrevista.

Esta visión distópica del futuro es el eje conductor de la más reciente novela de Caneyada, con la que ganó el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020, titulada Nómadas (FCE), que presentará hoy en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara a las 16:00 horas.

Se trata de un relato que toma como referencia Sonora, aunque podría ser cualquier otra región de México o el mundo, donde la falta de agua potable genera una suerte de guerra ya ganada de antemano por las grandes mineras internacionales que se apropian del 70 por ciento del líquido natural.

La novela describe un escenario dramático bajo la premisa de que tras la escasez del agua, el resto de recursos naturales también se acabarán y ello llevará a una especie de suicidio colectivo, refirió el autor al confesar que la semilla del relato surgió en 2014 cuando supo del ecocidio en el río de Sonora porque una empresa minera desbordó la presa y contaminó el agua con químicos, lo que provocó una crisis ecológica, cultural y económica.

“Por más que sea una distopía ubicada a 50 años al futuro, estoy hablando del presente, este juego distópico me permite exagerar o llevar al límite los sucesos y especular sobre un futuro, pero las semillas están aquí, son reales, y van a una velocidad impresionante”, advirtió el autor también Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2015.

Para Caneyada la imposibilidad del hombre para pensar en una forma de vida distinta y el rechazo a modificar actitudes como el consumo excesivo, son dos principales motivos de la crisis en el mundo. “La gran mayoría de la gente es consciente de la corta vida que le queda al mundo, somos conscientes del crecimiento escalofriante de líderes autoritarios, somos conscientes del daño que nos hacen las nuevas tecnologías en sus usos excesivos, pero es más grave que no tengamos la voluntad de pensar otras formas de vida”, apuntó

Y más aún, el escritor se atreve a enumerar algunas situaciones políticas y sociales que son síntomas de que la distopía planteada en su novela está cerca. La primera es la fragilidad en que se mantiene la democracia en México y en casi todos los países, donde se ven cada día más presidentes autoritarios y la democracia se vuelve un peligro para los gobernantes. Otro aspecto es la mala relación del hombre con la naturaleza y la destrucción de ecosistemas naturales bajo la creencia de progreso, como ahora sucede con la construcción del Tren Maya.

La propia pandemia de Covid-19 puede entenderse como una prueba del fin del planeta si se comprende que el virus no es la enfermedad en sí misma sino el síntoma de una relación dañina entre el ser humano y los animales de alimento.

“La pandemia es un síntoma no es la enfermedad, un síntoma de un mundo enfermo y si no lo entendemos así, seguiremos atacando la pandemia como enfermedad pero no al trasfondo que tiene que ver con las formas de consumo y producción en las macrogranjas porcinas y aviares, que para sostener la producción bestial diaria tienen que inyectar antibióticos y este suministro sistemático está haciendo que las bacterias muten y eso consumimos nosotros”, concluyó.