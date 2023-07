Ni bueno o malo, que la gente se lleve su mejor opinión: intérprete de Villa

Desde su infancia, Azgard Ramírez ha sentido una fascinación por el enigmático personaje de Francisco Villa. Criado en una familia anti-Villista, su curiosidad por la historia y los personajes considerados héroes en México ha sido constante a lo largo de los años.

Al adentrarse en los libros de texto, descubrió que Villa era un hombre sumamente interesante. Si bien había escuchado las historias de las barbaridades y excesos atribuidos a este personaje revolucionario, también se dio cuenta de que, al igual que ningún héroe es perfecto, ningún villano es completamente malvado.

Hace ocho años, Azgard Ramírez se convirtió en el intérprete del emblemático personaje de Pancho Villa en el tour Chihuahua Bárbaro. Inicialmente, comenzó su carrera en esta compañía de actuación y turismo interpretando a Felipe Ángeles, un artillero mexicano y héroe popular de la Revolución Mexicana que colaboró estrechamente con el presidente Madero y el general Francisco Villa.

Chihuahua Bárbaro, describe que es una experiencia inolvidable que aguarda a quienes deciden embarcarse en el tour a bordo del trolebús de la ciudad de Chihuahua. Este recorrido cautivador transporta a los lugares más emblemáticos de la capital del estado, mientras las historias cobran vida a través de actores locales, quienes encarnan a los personajes que protagonizaron estos eventos trascendentales.

Dijo que es uno de los más destacados, toda vez que los actores, orgullosamente chihuahuenses, han realizado un trabajo excepcional al recrear a los personajes históricos y dar voz a sus relatos, sumergiendo a los participantes en una experiencia única. A medida que el trolebús avanza por las calles de la ciudad, los protagonistas reencarnados comparten sus historias con pasión y autenticidad, desde los sucesos revolucionarios hasta los eventos culturales y las leyendas locales, el tour "Chihuahua Bárbaro" ofrece una visión fascinante de la historia y el patrimonio de la región.

Azgard Ramírez en su tiempo interpretando al caudillo se ha topado con una gran cantidad de gente de diferentes nacionalidades, nota que todas estas personas se encuentran interesadas en saber más de la historia y lo relacionado con el personaje, así como el reconocimiento que se le da.

Aunque se ha topado con comentarios que son más bien negativos hacia el personaje, Azgard siempre está abierto al diálogo y al debate, ‘pues independientemente de la postura que se tenga sobre él, nadie puede negar de la gran inteligencia fría y valor que mostró el personaje’, comentó el intérprete.

Agregó que no quiere ponerle una medalla de valor, sin embargo reconoce que sin su participación durante la revolución, los resultados de la misma hubieran sido diferentes. No niega los escándalos y presuntas acusaciones de crímenes militares, pero se ha dicho que no siempre estaba donde se llevaban a cabo las barbaridades.

El monólogo que se maneja en durante el recorrido es de alrededor de 12 o 15 minutos, en los que repasa su nacimiento hasta su fallecimiento, sin embargo por todos sus logros y escándalos resulta difícil dar detalles. Azgard habla a grandes rasgos sobre las batallas más reconocidas, así como los lugares importantes por donde avanzó la División del Norte en la que Villa participaba.

Lo primero que hace Azgard para la personificación del Caudillo es saludar en personaje a la gente, a veces bromea con la gente haciendo bulla sobre la comparación entre la vestimenta que llevan ellos contra su uniforme militar. De esta forma se abre el monólogo comenzando por su lugar de nacimiento el 5 de junio de 1878 en Durango, que su nombre en realidad era Doroteo Arango Arámbula.

También relata las bajas y pobres condiciones en las que vivía, cómo fue que se volvió un bandido después de defender el honor de su hermana luego de que el dueño de la hacienda en la que vivían trató de hacerse con ella.

A finales de los 1800 y principios de 1900 era bastante normal que los bandidos no fueran realmente ladrones ni delincuentes, ya que era considerado la contrapropuesta a lo que se conocía como el porfiriato. En la base de la sociedad se encontraban los más pobres, en ese entonces era común que se llamase bandidos a los hombres que robaban a los ricos y las ganancias iban a los pobres, como “Robin Hood”.

De esta forma salieron historias por todo el país, leyendas de bandidos que daban entretenimiento entre familias, como la historia del Charro Negro, los Bandidos de Río Frío e incluso el mismo Francisco Villa. Entonces volverse bandido era significado de la lucha a favor del pueblo. De esta manera es como lo invita a participar en la revolución Abraham González.

En el monólogo Azgard también menciona que el mismo González es quien lo invita a conocer a Madero, que tiene unos ideales evolucionarios muy propios y ya venía luchando por el pueblo, lo que hace que Villa se una a la revolución. De igual forma el intérprete también cuenta los desencuentros como lo pasado con Carranza, pues nunca se entendieron.

Así como lo ocurrido a la invasión de Estados Unidos, ya que es Columbus quien da la orden de que no le entreguen armas útiles, lo que genera un gran problema en sus enfrentamientos sobre todo con Obregón. El monólogo cierra con la emboscada donde Villa pereció.

También habla de las batallas con más remembranza que son contadas en el monólogo de Azgard incluyen la primera toma de Ciudad Juárez, la batalla de Celaya, la batalla de Zacatecas. La primera toma de Juárez es esencial para el desarrollo de la historia de la Revolución, pues gracias a ella se logró que Porfirio Díaz dejara la Presidencia.

La batalla toma de Zacatecas fue justo después de separarse de Carranza, y lo hace por sus propias ideas. La batalla de Celaya es donde pierde Villa contra Álvaro Obregón, precisamente por las balas que no tenían suficiente pólvora. Esta fue la batalla en la que pierde un importante número de hombres por lo que acaba llorando.

Siempre hay más de una versión de lo sucedido, es importante recordar que las cosas se deben ver desde la perspectiva de la época en la que sucedieron, pues lo que a nosotros no se puede parecer de villanos, para muchas personas durante la revolución era lo más normal del mundo.