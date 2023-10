¡No te lo pierdas! Conoce la cartelera del día de hoy del FICh y el Ficuu

Sólo faltan cinco días para que finalice el Festival Internacional Chihuahua (FICh), y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (Ficuu), proyectos que han llevado infinidad de eventos artísticos en diversas ciudades del Estado Grande, en esta ocasión, viernes 27 de octubre, se realizará un “Ciclo de cortometrajes chihuahuenses”, y el espectáculo interdisciplinario “Lúcida”.

En la capital se desarrollará el “Ciclo de cortometrajes chihuahuenses”, siendo la sede de estos tres proyectos cinematográficos el Teatro al Aire Libre que se encuentra en la avenida División del Norte y calle 23, colonia Altavista, el primero de ellos dará inicio a las 19:00 horas y se titula “El teatro y el corista” de Luis Arquemond Sierra, quien comentó sobre su trabajo, que es para toda la familia, en redes sociales.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Al tener a los dos personajes el panorama se aclaró con relación a la manera en que se iba abordar el documental y sobre todo me ayudó a establecer el tono, fue en este punto en que me a la tarea de conseguir un títere bocón para recrear al personaje del corista; una vez que llegó lo siguiente fue caracterizarlo y para eso hice pruebas con diferentes looks y confeccionamos un vestuario que fuera como de época.

“El guion se trabajó en 4 meses, tuve tres sesiones con los guionistas Cynthia Angélica y Jonathan Moreno, quienes con su expertise me ayudaron afinar todos los detalles; Sergio Juárez y Álex Talamantes son las voces que interpretan a los personajes del teatro y del corista.

“Luego de ensayar nos dispusimos a grabar, era muy importante para mí que ellos grabaran juntos, y así tener los diálogos en el tono y continuidad necesarios, ya que hay mucha interacción entre ambos personajes, al tener a ambos el panorama se aclaró con relación a la manera en que se iba abordar el documental y sobre todo me ayudó a establecer el tono”, expresó Luis Sierra.

El otro proyecto de cine es “Imelda y Luis”, donde participan: Iskra Zavala, Luis Solís, Pablo Vaga, Simona Chirinos, Enrique Arreola y Eileen Yáñez, un corto de Leonel C., de igual manera estará “Leviatán”, que traga de un hombre, de 50 años, que pasa las noches manejando en la ciudad trasladando gente mediante una aplicación de transporte, donde vive diversas situaciones que le recuerdan sus fracasos del pasado, ya que es un varón que se siente espiritualmente perdido y económicamente.

Los actores que participan en esta cinta son de Chihuahua y sus nombres son: Magnum García, siendo el protagonista y quien ha trabajado en Teatro Bárbaro, debutando con su primer papel en un cortometraje; así como Mauricio Torres, quien ha realizado en su trayectoria varios proyectos que le ha dado renombre; y Alondra Granados, que cuenta con cuatro años de experiencia en este mundo del arte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para Parral, estará el show interdisciplinario “Lúcida”, un performance de arte multidisciplinario mezclando danza circense (telas y aro y cyr wheel), danza contemporáneo, basados en los ritmos de escritos personales, donde más de una forma de expresión se encuentran: la expresión corporal y visual, mezclando lo inmaterial, o el mundo de las emociones e ideas con lo tangible o palpables, encontrando a través de estas artes como se percibe este mundo, siempre buscando transmitir esos momentos de lucidez.