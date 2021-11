Obras de arte Ale Osollo traspasan fronteras

La chihuahuense Ale Osollo es una artista plástica reconocida a nivel internacional, su trabajo estuvo presente recientemente en la Feria de Arte del Carrousel du Louvre París, el Salón Art Shopping se instala dos veces por año exhibiéndose una selección de obras de arte tanto para ver como para comprar, donde más de 450 artistas y galeristas de diferentes partes del mundo presentan producciones provenientes del arte contemporáneo.

Heinz Playner, curador, crítico de arte y director de la galería PAKS Heinz Playner hizo la invitación a los artistas, donde Osollo participó con una obra titulada “Invaluable”, mixta sobre lienzo que mide 1.8 x 1.2 metros, representada por Paks Gallery, quien en su trabajo utiliza varias técnicas como: acuarela, óleo, gouache, pintura al pastel y tintas. La experimentación es su atracción y sus herramientas son: espátula, rodillo, pincel, hilos, brochas, gises, marcadores, lápices, carbón, papel, foil, hoja de oro, plata, cobre, tela, espejo, concreto, aluminio, lienzo y lona. La diversión e intriga son parte de su proceso de qué pasará o cómo se comportará un material sobre otro... este proceso alimenta y da certeza a las texturas logradas finalizando en arte.

“No soy una sola forma de personalidad cerrada, soy el campo de batalla de miles de células, de ideas que se contradicen, de emociones ambivalentes, de sueños que no comprendo. Pintar me ayuda a entender la vida como una energía que está más allá de los límites del cuerpo y de la mente, siento que pertenezco a un todo que me sobrepasa. Muchas partes mías se van en mis cuadros para integrarse en esa corriente, en ese todo que nos une. Partes que tenían que irse para que yo pueda seguir con el siguiente cuadro sin tanto equipaje. Más libre”, reflexionó.

PARTE DE SU TRAYECTORIA

2021-2022 Exibition en Momag Modern Art Museum en Viena, en castillo de Hubertendorf y Munich Germany

2021 Expositor International Contemporary Art Cannes Biennale

2021 Expositor en Modern Art Masters in Complex du Louvre and in the International Art Fair in the Carrusel du Louvre

2020 Expositor en la Feria de Arte Contemporary Art Fair Luxemburg

2020 Colabora con 12 piezas exclusivas de arte para Addicted Art Gallery en Singapur

Foto: Cortesía | Ale Osollo

2019 Participante en el concurso Galería Banditto Monte Follonico en Italia

2019 Ganadora en la Convocatoria Artebus en México

2019 Participante en el Concurso Premio Chihuahua Vanguardia en Artes

2018 Participante en el Proyecto Concurso Nacional BBVA, México

2018 Preseleccionada en el 4to Concurso Nacional J A Monroy en Guadalajara

2018 Participante fundación Pecda David Alfaro Siqueiros

2018 Participante en Yiccta International Contest of Contemporaty Art en Italia